Cочинение «Чем я люблю заниматься в свободное время»(1)

Больше всего на свете мне нравится рисовать и придумывать разные истории. Это занятие позволяет мне расслабиться и отдохнуть после школьных уроков.



У меня на столе всегда лежит стопка чистых листов бумаги и простой карандаш. Сначала я рисую какого-нибудь человечка, затем придумываю ему историю и зарисовываю ее на бумаге.



Я так увлекаюсь, что забываю обо всем на свете. Вместе со своими героями я путешествую в неизведанных мирах, совершаю кругосветные плавания или переношусь на таинственные планеты.



Часто героями моих фантазий бывают мои школьные друзья. Недавно я придумал историю а том, как мы с моим другом Ильей полетели на нашем мегалете к далекому Юпитеру, но по пути были вынуждены сделать непредвиденную посадку на спутнике Юпитера — Ганимеде. Там мы обнаружили два враждующих племени — Гани и Меды. Нам пришлось проявить смекалку, чтобы примирить их. Они оказались отличными ребятами, с ними не хотелось расставаться, но нам нужно было лететь дальше.



А еще я люблю на волшебном батискафе опускаться в пучину океана и путешествовать по волнам фантазий.



Самое главное, что мои нарисованные истории помогают восстановить силы, я как будто заряжаюсь от них энергией.



После такого отдыха я с удовольствием выполняю уроки, помогаю маме по дому и еще успеваю поиграть с ребятами во дворе.