Cочинение «Черты героя советской эпохи»

«Человек! Это – великолепно!

Это звучит… гордо!»



А. М. Горький



Коммунизм – самая гуманная организация общества. Одним из принципов коммунистической морали является социалистический гуманизм – забота о человеке, уважение его достоинства.



Руководствоваться принципом гуманизма – значит любить человека, уважать его, верить ему, заботиться о нем, видеть в человеке высшую ценность.



В нашем моральном кодексе строителя коммунизма этот принцип нашел свое выражение в словах: «Человек человеку – друг, товарищ и брат». В условиях социалистического общества, где подлинно гуманные отношения людей основываются на чувствах коллективизма и взаимопомощи, где интересы одного не противоречат, а, наоборот, совпадают с интересами коллектива, созданы все условия для дальнейшего расцвета таких замечательных моральных качеств, как дружба и товарищество.



В Советском Союзе трудятся все. В процессе труда проявляются лучшие черты нашего молодого человека – строителя коммунизма. Труд в нашей стране подлинно коллективный процесс. В нем раскрываются характер человека, его лучшие качества: самоотверженность, бескорыстие, стремление сделать его делом чести. В труде люди глубже узнают друг друга, и это способствует сближению их. Дружба в труде героя советской эпохи самая прочная и благородная. Поступок Валентины Гагановой – это рука дружбы, протянутая отстающим товарищам с бескорыстной целью помочь им преодолеть оставание и выйти в первые ряды борцов за коммунизм. По примеру Гагановой тысячи и тысячи рук помощи протянулись отстающим, и развернулась всенародная борьба за ликвидацию отставания, за помощь товарищу. Только тогда, когда люди объединяют свои цели и стремления в одну цель, объединяют свои мечты в одну большую мечту, только тогда, когда они говорят о себе не «я», а «мы», - тогда рождается единство человеческих отношений, трудовое сотрудничество, товарищество.



Именно крепкая дружба в сочетании с высоким сознанием долга оказала неоценимую помощь четверке отважных советских солдат победить стихию океана, дала им возможность стойко бороться за свое существование и существование своих товарищей, перенести холод, голод, жажду. Смертельная опасность, жестокие испытания не сломили высокого чувства товарищества. В обстановке, в которой люди сходили с ума, кончали жизнь самоубийством, четверка героев, проявив мужество, самообладание, сумела выстоять и одержать победу.



Герой нашей эпохи всегда правдив и честен по отношению к себе и своим товарищам. Пусть не всегда правда будет приятна, но «дружба крепка не лестью, а правдой и честью» - гласит народная пословица. Мне запечатлелась Наташа – героиня рассказа Веры Ткаченко «Верность и дружба».



Наташа – студентка четвертого курса механико-математического факультета. Ее сломило несчастье. Она сильно заболела и долгие месяцы пролежала в больнице. Но она вернулась в институт. И этому помогли наши замечательные юноши и девушки. Студентки и студенты установили график дежурства возле постели Наташи, носили ей конспекты, газеты, цветы. У нее был любимый человек, который солгал ей и в то время, когда она лежала в больнице, он женился. Тяжело было больной Наташе. Но и в этом горе ей помогли чуткие сердца друзей, и она чувствовала себя не одинокой и покинутой. А сколько примеров самоотверженности, благородства, патриотизма, желание отдать жизнь за счастье Родины дает нам эпоха Великой Отечественной войны: Зоя Космодемьянская и молодогвардейцы, Лиза Чайкина и герои Брестской крепости, Андрей Соколов и тысячи других, которые отдали свои прекрасные молодые жизни за наше счастье и благополучие. В период строительства коммунистического общества дела героев советской эпохи наполняются более глубоким и весомым содержанием. Человек человеку в наших условиях не просто друг по взаимной склонности или сходству характера. Дела нашего советского человека, построенные на совместном участии в великом деле созидания общества будущего предполагают подлинно гуманное отношение и взаимное уважение между людьми.



Мы уважаем нашего человека, как борца за светлое будущее человечества, как революционера, продолжателя дел минувших поколений. У нас человек человеку не только друг, он товарищ, он брат потому, что все мы члены одной семьи – семьи строителей коммунизма.