Cочинение «Что бы я хотел передать историкам будущего о нашем времени? »

Жоан Маду из «Триумфальной арки» сказала приблизительно так: «Я, наверное, очень глупая женщина, ведь я живу в историческое время, а не хочу. Мне хочется спокойствия и счастья». Что ж, я, конечно, не женщина, но ведь я даже не сильно интересуюсь тем, что сейчас происходит в мире, моя мать, конечно, смотрит новости, всякие-разные страны с мирами, но там по большей части рассказывают о том, как страдают нищие пенсионеры и студенты и прочие бюджетники, а единственными громкими событиями являются одиннадцатое сентября, Норд-Ост, Трансвааль и Беслан. Террористы повсюду, а между тем народ не перестает волноваться о насущных проблемах вроде: «Почему это квартплата дорожает, а и так толстомордые чиновники все жиреют да жиреют?» или «Какого такого красивого лешего горячей воды в кране нет?» Для меня гораздо актуальнее вопрос отопления и горячей воды, так как комната у меня угловая и по ночам, да и днем тоже, довольно прохладно, а еще после каждодневных тренировок надо бы мыться порегулярнее, и вообще, летний ремонтный сезон уже давно должен был закончиться, так что пусть не бузят, а работают. Вот.



Меня не интересуют глобальные проблемы, может, это несколько эгоистично, но я бы сказал историкам будущего о своей жизни: родился тогда-то, вот учусь там-то и так далее, а потом рассказал бы им о том произволе, что творится в нашем замечательном задрипанном городе, который устал от своих жителей, которые его не любят, не уважают и считают, что все за них сделает умная добрячка тетя Матвиенко, браво разделывающая по телевизору разных там мелких и не очень наших местных чиновников. Я бы еще поведал, что люди на улицах какието злобные, а телефон дорожает, плата за квартиру тоже, и ничего с этим поделать нельзя. Разумеется, в округе действует огромное множество различных бандитских группировок, но бытует мнение, что все это замыслы правительства, желающего показать, как оно быренько и мощненько месит уродов по сортирам, в то время как странные люди вместо вечера памяти усопшим во время великой трагедии в г. Беслане устраивают совершенно бесполезный митинг против терроризма, в котором все хорошо, только непонятно, зачем он и к кому это они вдруг решили обратиться на Дворцовой площади — может быть, к призракам каких-нибудь царей, витающих в коридорах Зимнего дворца. А еще, что люди всегда и везде, при любых обстоятельствах, остаются людьми и не упускают шанса немного разжиться, устроив, к примеру, сайт с номером левого счета, который якобы создан специально для помощи жертвам бесланского террора. По-моему, это не плохо и не хорошо, это лишь говорит о том, что жизнь продолжается несмотря ни на что, пусть хоть наступят Страшный суд, Армагеддон и вторжение марсиан одновременно, мы выстоим и будем жить дальше, ведь иначе вы, историки будущего, не будете читать эти строки.