Cочинение «"Что формирует судьбу человека?"»

"Судьба" - очень сложный и неоднозначный термин. Можно ли сформировать судьбу? Сформировать, слепить, как из сырой глины, свою жизнь. Кто-то уверен, что "делает Судьбу" сам, для другого это карма, предначертанное будущее. Поэтому свою работу я назову так: "Что формирует личность человека". Личностью принято считать совокупность черт характера, которые человек проявляет в различной обстановке. И чем больше таких черт, тем, как правило, интереснее для нас эта персона. "Это личность!" - говорят про человека неординарного, уверенного в себе, имеющего влияние на других людей, авторитета. На формирование личности влияет не только воспитание и обстановка в семье, но и позже, уже в сознательном возрасте, стремление культурно развиться, достичь каких-то идеалов, желание быть нужным и полезным человеком для общества, а может, и получить уважение и почет, стать знаменитым. Именно от того, что мы хотим получить от жизни, от запросов, и зависит наша судьба. Вопреки сложившемуся мнению, что человек взрослеет к восемнадцати годам, скажу - личность формируется на протяжении всей жизни. И если говорят, что его уже ничто не изменит, ему уже тридцать, это ужасно! Ведь из года в год мы развиваемся, обогащаем себя новыми знаниями, анализируем их, как-то реагируем, а значит, изменяемся. То есть из всего вышесказанного могу подвести итог, что в первую очередь человек формирует свою личность сам, а значит, и "создает" свою судьбу. Кроме этого большое влияние имеет начальное воспитание, первый толчок к развитию. С другой стороны, действуют не зависящие от нас обстоятельства. Как говорится, "жизнь бросает нас из стороны в сторону". Почему-то чаще всего "интересная личность" оказывается человеком, пережившим многие горести и несчастья, человеком с трагической судьбой и трудным детством. Это уже становится каким-то стереотипом. Многие подростки уверены, что, чтобы стать звездой, надо убежать из дома, поссориться со всеми друзьями и т. д. Трагедия жизни становится неотъемлемым компонентом пути к достижению успеха или славы. И часто забывается самое главное - талант. Да, могу согласиться: несчастья закаляют человека, делают его более жестким и критичным, но не они порождают талант, это вещи друг от друга независимые. Судьбу человека формирует, если так вообще можно выразиться - формирует, он сам и различные обстоятельства и ситуации, в которые он попадает не по своей вине. То есть существуют два начала у судьбы: личное и случайное; можно назвать его предначертанное, так как случай правит нами или высшая закономерность, не известно никому. Мы имеем непосредственное влияние на судьбу, можем ее изменить, стремясь к тем или иным идеалам, достигая определенных целей. Все в наших руках!