Cочинение «Что художник Михаил Шемякин сделал для своего времени (опыт статьи)»

Вещи и люди нас окружают.

И те, и эти терзают глаз.

Лучше жить в темноте. . .

И. Бродский



Имя художника Михаила Шемякина хорошо известно в России. Он родился в Москве. Со школьной скамьи у Михаила не заладились отношения с блюстителями социалистического порядка. Можно сказать сейчас, что они первыми почуяли в Шемякине большой талант. Такая сложилась тогда мрачная традиция — преследовать людей за прогрессивные взгляды. Тогда учитель донес на Михаила, что он носит в портфеле копии икон знаменитого распятия Грюневальда. Мальчика вызвали аж в КГБ, потому что он имел при себе много, как они выражались, “болезненного” материала. Друзей Михаила, которые жили в интернате, определили на шесть месяцев в “психушку”, а его, видимо учитывая заслуги отца, командующего кавалерийской дивизией, не тронули, но на всю жизнь приклеили ярлык “неблагонадежного”. Всего, чего Шемякин добился в России, он добился с Божьей помощью и благодаря своему деятельному характеру —овладел мастерством художника, научился неординарно мыслить. С этим скромным багажом М. Шемякина по достижении им зрелого возраста выдворили из СССР. Он не стал сопротивляться, потому что в противном случае ему грозила тюрьма.

За границей началось бурное восхождение Шемякина-художника к вершинам мировой славы. Мне кажется, вопрос о том, что сделал художник Шемякин для своего времени — как нельзя лучше подходит именно к Шемякину. В Париже он сдружился с цыганами, братом Сержа Полякова Владимиром Поляковым и известным певцом Алексеем Дмитриевичем. Это очень талантливые певцы, но у них не было средств на выпуск пластинок. Шемякин помог им записать пластинки на свои деньги, а весь гонорар за них отдал цыганам. В результате в музыкальном и песенном искусстве навсегда остались голоса этих знаменитых цыган. Сам Шемякин всповминает “Володя Поляков пел еще в “Яре”.

Одним из первых Шемякин поддержал художника-живописца Эрнста. Теперь этот человек вошел во все энциклопедии.

Шемякин и сейчас часто выступает в роли наставника и мецената, когда видит настоящий талант. А в его вкусе сомневаться не приходится. Он коллекционирует работы еще неизвестных художников, этим как бы сохраняя их для будущего.

Я считаю, для истории России М. Шемякин создал знаменитую скульптуру Петра I. Шемякин работал над памятником восемь лет, скульптура получилась гениальной. Петр Великий сидит на троне без парика. Это раздражает определенный круг россиян. Они считают, что скульптор этим принизил роль Петра I в истории России. Такое мнение, как мне кажется, отзвук недавнего прошлого, прошлого, в котором Шемякина уже обвиняли в пристрастии к “болезненному”. Я лично и многие мои друзья в таком взгляде художника на Петра I не видим никакого принижения. Напротив, Шемякин показал нам царя таким, каким он был и в жизни, и в истории России не очень царствен, небрежен, не лишен помрачения и усталости.

Заслуга Михаила Шемякина состоит в том, что он взял на себя смелость изобразить натуру Петра без грима. Здесь художник, я считаю, проявил себя как гражданин и политик. Известно, что Шемякин принимал деятельное участие в работе комитета по спасению советских военнопленных из Афганистана, который сам и создал. Можно сказать, что этот художник по-своему поднял на Западе рейтинг М. Горбачева в перестроечное время. Он подарил ему несколько своих картин. Когда его спросили, почему он предпочел Горбачева Рейгану, он ответил “Горбачев для меня — это грандиозная личность, историческая. Его я не могу даже сравнивать с Рейганом”. Шемякин прав, потому что, хотя Горбачев в наши дни и сошел с политической сцены, главное он сделал разрушил тоталитарное государство. И последнее.

Он создает их, в отличие от многих абстракционистов, кубистов и сюрреалистов, ценою огромного напряжения ума и воли.

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