Cочинение «Что мне рассказала старая книга»

В нашей домашней библиотеке много книг. Это повести, романы, драмы, много поэтических сборников. Бери любую и читай. Когда я болею и лежу дома, то с удовлетворением читаю книги о путешествиях и приключениях. Много книг из нашей библиотеки были куплены еще моим прадедом. На одной из них сохранилась его именная надпись, сделанная в день рождения моей прабабушки почти полвека тому назад. Это двухтомник Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Книга в твердом темно-зеленом переплете, страницы уже пожелтели, а надпись на титульных листах обоих томов якобы только что сделана. Пером фиолетовыми чернилами написано: «В день рождения жене от мужа». Дата и подпись.



Я люблю брать в руки эти семейные реликвии. Подхожу с ними к портретам прадедушки и прабабушки, которые висят на стене в гостиной рядом с книжными полками, и будто мысленно листаю страницы их жизни. Я уже не застал их живыми, но мне многое рассказали о них родители. Именные надписи на книгах - свидетельство большой дружбы прадедушки и прабабушки, верности, трогательной любви и доброты, внимания друг к другу. Прадед знал, какие книги интересовали его жену. Она работала воспитательницей в детском садике, прадед - на одном из маВ книге сохранились старые закладки. Наверное, прабабушка не раз перечитывала эпизоды, которые особенно волновали ее. А может, закладки говорили о том, что чтение было прервано: прабабушка торопилась на кухню, чтобы своевременно приготовить ужин семье. А семья была большая.



Родители рассказывали, что за обеденным семейным столом прадед часто вспоминал фронтовые будни - он был участником Великой Отечественной войны, был ранен и войну закончил в городе Кенигсберге. В семье заботливо сохраняют боевые награды прадеда. Есть там и награды, полученные уже в мирное время за доблестную работу. Была награжден медалями и прабабушка. В нашей семейной библиотеке сохраняется заветная папка. В ней собраны старые газеты, где напечатаны заметки и о прадедушке и прабабушке. Одна заметка приурочена их золотой свадьбе - пятидесятилетию общей жизни. Традиция дарить друг другу книги в нашей семье идет именно от прадеда. Немало книг подарили друг другу мои бабушка и дедушка, отец и мама. Целую полку занимают книги, подаренные родителями мне.



И все же таки я снова возвращаюсь к «Графу Монте-Кристо» В. Дюма. Книги переходят от одного поколения нашей семьи к другому, невидимой ниточкой связывая нас с нашими предками, возвращая в то далекое время, когда они были молодые, счастливые, любили друг друга и любили жизнь. шиностроительных заводов заместителем директора.