Cочинение «Что такое Искусство»

Каждый писатель в своем творчестве ищет свой идеал мировоззрения, вбирающий в себя ориентиры на настоящие жизненные ценности nаким писателем без сомнения является и Куприн, создавший повесть о приобретении нравственного идеала в ходе нравственного роста заурядной на первый взгляд личности Проблематика купринского «Поединка» выходит далеко за пределы проблематики традиционной военной повести Куприн говорил о причинах общественного неравенства людей, о возможных путях освобождения человека от духовного гнета, о взаимоотношениях личности и общества, об отношениях интеллигенции и народа, о растущем социальном самосознании русского человека, о поиске им идеала В «Поединке» нашли яркое выражение прогрессивные стороны творчества Куприна



Основа сюжета «Поединка» - судьба честного русского офицера, которого условия армейской казарменной жизни заставили ощутить всю неправомерность социальных отношений людей И вновь Куприн говорит не о личностях, не о героях, а о русских офицерах и солдатах рядового армейского гарнизона Умственные, духовные, житейские устремления офицеров мелки и ограниченны Если в начале повести Куприн говорил о светлых исключениях в этом мирке - о мечтателях и идеалистах, то затем и они начинают опускаться в жизни без идеалов, ограниченной рамками кастовых условностей и карьерных устремлений Ощущение духовного падения возникает и у Шурочки Николаевой, и у Ромашова Оба стремятся найти выход, оба внутренне протестуют против нравственного гнета среды, хотя основы их протеста различны, даже противоположны Сопоставление этих двух образов крайне характерно для Куприна Они как бы символизируют два типа отношения к жизни, два различных типа мировоззрения Шурочка - своеобразный двойник Нины Зиненко из «Молоха», убившей в себе светлое чувство, высокую любовь ради выгодной жизненной сделки Полковая атмосфера томит Шурочку, он рвется «к простору, к свету», предпочитая приспосабливаться к выгодным ситуациям Приспосабливается героиня и в любви Шурочка готова пожертвовать ради своих стремлений и своим чувством, и любовью Ромашова, более того - его жизнью



Образ Шурочки вызывает двойственное отношение у читателя, что объясняется двойственным отношением и самого автора к героине Образ ее рисуется самыми светлыми красками, но в то же время для Куприна явно неприемлемы ее расчетливость и эгоизм в любви Ему ближе безрассудное благородство Ромашова, его благородное безволие, чем эгоистическая воля Шурочки Она преступила во имя эгоистического идеала грань, которая отделила ее от бескорыстных и жертвующих во имя любви жизнью и благополучием подлинных купринских героинь, нравственную чистоту которых он всегда противопоставлял узости расчетливого мещанского чувства Образ этот будет в последующих произведениях Куприна варьироваться с акцентом на разных сторонах характера



Образ Ромашова являет собой дальнейшее развитие концепции купринского «естественного человека», поставленного в конкретные условия социальной жизни Как и Бобров в «Молохе», это слабый герой, но уже способный к сопротивлению в процессе «прозрения» Однако его бунтарство основывается на совсем иных, чем у Шурочки, стремлениях и идеалах Он вступил в жизнь с ощущением несправедливости к нему судьбы мечтал о блестящей карьере, в мечтах видел себя героем, но реальная жизнь разрушила эти иллюзии Таким образом, Куприн ставит своего героя перед необходимостью немедленного действия, активного проявления своего отношения к окружающему, поиску настоящего, а не мнимого идеала Видя, как рушатся его романтические представления о жизни, Ромашов ощущает и собственное падение В результате его «прозрения» мучительно ломаются старые наивные нравственные идеалы героя Он приходит к выводу о необходимости сопротивления среде В этой ситуации сказывается уже новый взгляд Куприна на отношения героя к среде Если положительный герой его ранних рассказов лишен активности, а «естественный человек» всегда терпел поражение в столкновении со средой, то в «Поединке» показано растущее активное сопротивление человека социальной и нравственной бесчеловечности Надвигающаяся революция вызывала общественное пробуждение сознания русского человека Эти процессы общественного роста личности, перестройки социальной психологии человека демократической среды объективно отразились в произведении Куприна Характерно, что духовный перелом Ромашова наступает после встречи его с солдатом Хлебниковым Доведенный до отчаяния издевательствами со стороны фельдфебеля и офицеров, Хлебников готов на самоубийство, в котором он видит единственный выход из мученической жизни Ромашов потрясен силой его страданий Увидев в солдате человека, он начинает думать не только о собственной, но и о народной судьбе В солдатах он усматривает те высокие нравственные качества, которые утрачены в офицерской среде Ромашов как бы с их точки зрения начинает оценивать окружающее Меняются и характеристики народной массы Если в «Молохе» Куприн рисует людей из народа как некий безликий фон, то в «Поединке» характеры солдат четко дифференцированы, раскрывают различные грани народного сознания



Искусство на самом деле можно сравнить с памятником человеческой истории, а особенно монументальной, на мой взгляд, является литературная память В книгах мы видим отражение различных эпох и событий, видим эволюцию человеческого сознания, острые проблемы разных исторических времен В двадцатом веке во время народных революционных волнений и тотальной перестройки общества наиболее остро встала проблема разложения человеческой личности из-за потери нравственных идеалов Особенно остро разрушительные последствия неверного нравственного ориентирования революционно настроенных пролетарских масс восприняла интеллигенция Одним из представителей интеллигенции был также не принявший революцию М А Булгаков, создавший повесть «Собачье сердце», в которой обличил пороки современности в весьма жесткой сатирической форме



Современники М А Булгакова находили в «Собачьем сердце» множество узнаваемых, конкретных примет времени и среды По меньшей мере две глубокие и острые мысли, развернутые в повести, пережили свое время и заставляют до сих пор читать эту вещь неотрывно, и не только в силу уважения к репутации автора Одна из них связана со странным «лабораторным существом», которого никак уж не решишься назвать человеком, - Полиграфом Полиграфовичем Шариковым Другая - с самим профессором Преображенским, создавшим Шарикова, «жрецом», как не раз называет его Булгаков



В пору революционной ломки в историческое действие неизбежно втягиваются самые различные по тенденции и окраске силы В Шарикове воплощена не демократическая, сознательная, а плебейская, низменная стихия народной жизни По сути, Полиграф Полиграфович не имеет в себе ничего «пролетарского», кроме происхождения, которым он так кичится Клим Чугункин, пьяница и лодырь, имевший судимости, чье сознание унаследовала уличная дворняга, это «люмпен-пролетарий» в буквальном смысле слова Грубость и наглость, воровство, привычка к вранью и доносам - все эти дурные качества словно сконцентрировались в рожденном гениальным профессором Преображенским фантастическом двуногом существе Главный интерес этого существа - не производить, а «делить», настаивать на «правах» и избегать обязательств И какая поразительная наглость - требование Шарикова выдать себе белый билет «на учет возьмусь, а воевать - шиш с маслом!» Но зато Шариковым овладевает полная готовность занять должность по отлову котов Великая возможность произносить членораздельные звуки поощряет Шарикова лишь к митингованию и хамской демагогии - так много ли, стало быть, стоит наша способность выкрикивать политические лозунги?



Грубость души и просто грубость, невоспитанность, непросвещенность - вот в чем видит Булгаков реальную угрозу строительству новой жизни и бичует это средствами изощренной, язвительной сатиры Страшен этот недочеловек со скошенным лбом, но в цветном галстуке и лакированных ботинках, вечно готовый кого-нибудь «тяпнуть» в совершено собачьей манере Шариков «в должности», надевший кожаную куртку и доставляемый домой на грузовике - это грозное видение плебейского нахрапа, наглой вседозволенности, готовый погубить все человеческие нравственные ценности заодно с идеалами революции И потому профессор прав, когда, пусть наивно, добродушно призывает Шарикова «Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества»



С фигурой профессора Преображенского связана другая, не менее важная сторона фантастической сатиры Булгакова Добросовестный консерватор, и если не монархист, то по меньшей мере добропорядочный верноподданный старого режима, Преображенский тщетно борется за сохранение привычного образа жизни в своей большой московской квартире Он хотел бы отгородиться от «улицы», окружающего мира, оставить нетронутыми свою «чистую» науку, свою независимость, а вместе с тем удержать свои понятия о нравственности и даже удобствах быта Но себе же на погибель он создает чудовище, способное изгадить и погубить все вокруг себя Близорукость взгляда академического ученого и непредсказуемость результатов опытов и теории, когда дело касается человеческой психики, - вероятно, в современном мире эта тема не менее насущна, чем несколько десятилетий назад, когда писалась повесть



Следует заметить, что при определенных симпатиях к «жрецу» чистой науки профессору Преображенскому взгляд Булгакова во многом не совпадает с позицией героя, Пречистинского профессора Автор повести «Собачье сердце» с редкой откровенностью говорил о том, что лучшим слоем в стране он считает интеллигенцию и сокрушается о тех чертах своего народа, которые задолго до него вызывали сокрушение предшественников Булгакова, например, его «учителя».