Cочинение «Что такое духовная культура»

Общаясь с людьми, все мы, как правило, составляем о собеседнике или знакомом собственное мнение. Один человек представляется нам красивым, другой — умным, третий — веселым. Мы подсознательно выделяем в его облике главную черту и на основании этого делаем вывод: этот человек нам приятен, а тот — нет; с одним хочется продолжить знакомство, а другого стараемся избегать. Интересно, что чаще всего нам приятно общаться именно с симпатичными, красивыми людьми. Но не только внешняя красота привлекает нас. Здесь все дело во внутреннем свете. Ведь не секрет, что выражением духовной жизни человека, зеркалом его мыслей, стремлений, чувств являются глаза. Внутренняя красота всегда отражается во внешности. И чем выше уровень умственного, морального, эстетического развития человека, чем выше его культура, тем выразительнее, привлекательнее его внешний облик и ярче то впечатление, которое он производит на окружающих. Вот почему духовная культура практически всегда отождествляется у нас с красотой.



Я думаю, во многом это происходит оттого, что культурный человек всегда внимателен и чуток к окружающему миру. Его открытое сердце впитывает в себя все прекрасное, что существует вокруг, и это прекрасное наполняет все его существо и отражается во внешнем облике. И тут важна каждая деталь, любая мелочь, ведь красота души начинается с малого. Человека внимательного и чуткого к окружающему его миру восхищает и журчащий в тени деревьев прохладный ручеек, и маленькая птичка, которая в первых лучах весеннего солнца поет свою радостную песенку, и скрип чистого зимнего снега под ногами. Он никогда не сорвет бездумно цветок, не оставит в лесу варварских следов своего пребывания. Мы во многом сами воспитываем себя. И тот, в ком живет благородная чистая душа, всегда стремится к совершенствованию, расширяет свои знания, интересуется всем, что происходит вокруг. Такой человек создает внутри себя особый мир, который никогда не стоит на месте, а находится в постоянном движении вперед, в постоянном развитии. Человек высокой духовной культуры стремится принести как можно больше пользы. Благородство души проявляется в отношении к знакомым и незнакомым людям.



Часто приходится видеть, как люди идут на поводу своих мимолетных желаний, руководствуясь одними только чувствами. Но, к сожалению, желания эти не всегда бывают достойными. Необдуманные поступки нередко приносят боль и разочарование, и, что еще хуже, зло и неприятности другим людям. Наверное, каждому случалось видеть, как одним словом люди могут больно ранить, как, поддавшись мгновенному чувству, могут разрушить что-то высокое, хрупкое, важное. Именно поэтому красота человеческого духа заключается, прежде всего, в умении осмысливать свои поступки и желания, умении самому решать, дать волю своим чувствам, высказать свои желания. Духовная красота несовместима с невежеством, равнодушием, ленью. Она не может стоять рядом с несправедливостью и злом. Духовно богатый человек никогда не пройдет мимо чужого горя, он не оставит в беде своих близких, друзей, родных. Тонко чувствуя прекрасное, такой человек также остро ощущает неправду, безразличие, жестокость, он всегда обеспокоен происходящим и стремится внести свой посильный вклад в улучшение жизни.



Мне хотелось бы в заключение привести слова известного педагога и психолога В. А. Сухомлинского о красоте: «Красота — это яркий свет, озаряющий мир, при этом свете тебе открывается истина, правда, добро; озаренный этим светом, ты испытываешь приверженность и непримиримость. Красота учит распознавать зло и бороться с ним. Я бы назвал красоту гимнастикой души — она выпрямляет наш дух, нашу совесть, наши чувства и убеждения. Красота — это зеркало, в котором ты видишь сам себя и благодаря которому так или иначе относишься к себе».