Cочинение «Что такое футуризм»

Одновременно с акмеистами в начале на литературную арену вышли различные группы футуристов (от лат. будущее): кубофутуристы, или кубисты,— Д. и Н. Бурлюки, В. Хлебников, Е. Гуро, В. Каменский, А. Крученых, Б. Лиф-шиц, В. Маяковский; «Мезонин поэзии» — В. Шершеневич; «Цетрифуга» — С. Бобров, Н. Асеев, Б. Пастернак, Г. Петников; эгофутурист Игорь Северянин. С кубистами были связаны художники (В. Кандинский, К. Малевич, М. Ларионов, В. Татлин), композиторы, театральные деятели. Как и остальные модернисты, футуристы объявили себя новаторами, однако их творчество вылилось в самый крайний формализм, ничего общего не имевший с искусством.



Русские кубисты, пытаясь создавать свое искусство на чисто славянской основе, называли себя будетлянами. Однако такие искусственно придуманные слова не исключали родства русского футуризма с аналогичными формалистическими группами в искусстве Запада и прежде всего с итальянским футуризмом, лидером которого был Ф. Маринетти. Надо сказать, что русские футуристы отрицали «всякую преемственность от итало-футуристов», особенно резко выступая против откровенно империалистической и милитаристкой позиции Маринетти (впоследствии он стал одним из идеологов итальянского фашизма) с его чело- веконенавистническими лозунгами — «Война — единственная гигиена мира», «Утвердим расу!» и т. п. Решительно разошлись русские футуристы с итальянскими в период первой мировой войны, выступив, хотя и не сразу, с осуждением империалистической бойни; особенно это относится к Маяковскому, Хлебникову, Асееву, Пастернаку.



И все же футуризм в целом следует рассматривать как одно из наиболее откровенно выраженных формалистических течений в русской поэзии начала XX века. В своем анархическом бунте против буржуазной действительности, становясь в позу единственных создателей искусства будущего, футуристы подвергли отрицанию все, что было до них, все, что не футуризм. «Только мы — лицо нашего Времени,— писали они в своем манифесте. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. , и проч. , и проч. с Парохода современности».



Войну с предшествовавшей литературой футуристы вели под лозунгом борьбы с «эстетизмом» и содержательностью искусства, считая даже символизм слишком содержательным. Однако их увлечение новыми формами было не чем иным, как проповедью того же эстетства, но огрубленного, кричаще демонстративного, ведущего не к созданию новых форм искусства, а к голому трюкачеству. Грубое нарушение общепринятых литературных норм, разрушение нормальных представлений о красоте, издевательство над гармонией форм и т. д. — в этом основная суть манифестов и творческой практики футуризма. Не революционное отрицание действительно старого, враждебного человеку общественного строя, а вызов всему обществу, вызов со скандалами в кабаках, на литературных вечерах, в общественных местах, эпатаж публики — вот что представлял собой бунт футуристов.



«Пощечина общественному вкусу» — так назывался один из первых программных сборников футуризма. Такие же вызывающие названия носили и остальные: «Дохлая луна», «Рыкающий Парнас», «Доители изнуренных жаб», «Идите к черту» и т. п. Сборник футуристов-художников назывался «Ослиный хвост и Мишень». Печатались стихи на оберточной бумаге, неровно, одно и то же стихотворение могло быть набрано всевозможными шрифтами, книжки сшивались неаккуратно, края книг не обрезались, а обрывались и т. д. Все это объяснялось как верность натуре: дескать, жизнь груба и искусство должно быть грубым ‘. Перед нами самый примитивный пример распада искусства.

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