Cочинение «Что такое искусство или тема смысла жизни»

Есть множество ответов на вопрос, что такое искусство. Почему оно обладает волшебной силой? Но каждый ответ покажет лишь одну из граней истины. Несколько ответов мы можем найти в прочитанном тексте. Автор статьи сначала говорит, что искусство является источником наслаждения. Но тут же он сеет сомнения. Религиозные мотивы в литературе, живописи, музыке не предназначены для наслаждения. Скорее они вызывают страдание, или сострадание.



Выстраивая разговор как диалог с читателем, Мария Аксенова высказывает свою точку зрения ненавязчиво: искусство, отражая разные стороны жизни, помогает человеку познать мир и определить свое место в этом мире.



Что можно добавить к этому высказыванию? Каждое истинное произведение искусства является уникальным. Художественный образ развивается, вынашивается в замыслах автором. Все то, что пережито, осмыслено творцом, проявляется в произведении искусства. Некая недосказанность очаровывает нас. Даже страдание приносит очистительную, освежающую силу.



Направление деятельности душевной вытекает из соотносительности души человеческой с некоторыми идеалами как гранями деятельности, как ее последними целями. . . Эти идеалы есть истина, добро и свобода. Вне соотношения к ним - нет жизни для души; нет для нее деятельности, как только прекратится в ней различие истинного от ложного, доброго от злого и рабства от свободы.



Всеведение есть первое назначение человека, и мысленное по всему отношение - есть первое содержание его жизни. В этом его верховный долг, и на это же - неограниченное у него право. Заметим, что под «всем» мы разумеем «не предметное» что-либо, не все мироздание. Возможно, что есть в нем некоторые части, навсегда и безусловно закрытые для его ощущения, для его представления или мышления.



Но под «всем» мы разумеем полноту задатков к «ведению», которое уже от начала содержатся в разуме его и навсегда определяют собой грани того, что может быть узнано, вмещено им в себя. В соответствии со сказанным, нет никакого права на усилие скрыть истину от себя ли или от других. И всякое подобное усилие, как не опирающееся ни на какое право и противоречащее основному долгу, есть первое преступление в человеке.



Добро есть второе назначение человека, и его осуществление есть второе содержание его жизни: приведение внешней действительности в гармонию с миром идеалов, скрытых в той части человеческой природы, которую мы называем чувством. Есть три постоянные и несводимые друг к другу идеалы, влечение к которым первозданно в человеке: нравственное, справедливое и прекрасное.



Что эти идеалы разнородны можно видеть из единичных фактов, в которых они не совмещаются. Так, в знаменитой притче о блудном сыне, возвращающемся с раскаянием к отцу, право последнего - не принять сына, обязанность же нравственная - принять. Прекрасное вовсе не имеет отношение к нравственному: всякий поступок, дурной или хороший, может быть внешне красив, привлекателен.



Свобода есть третье назначение человека, и ее осуществление есть третье содержание его жизни. Свободу нужно здесь понимать как внутреннюю, так и внешнюю. Первая зависит в отсутствии боязни выразить свое внутреннее содержание, и она зависит от нас. Вторая есть отсутствие наружных стеснений для этого выражения и она зависит от других.



В этом наружном стеснении иногда выражается вера, убеждение, предполагаемый долг со стороны других, и оно может быть, таким образом, простой ошибкой. Напротив, во внутренней боязни всегда сказывается равнодушие к истине и излишняя любовь к себе, к своему положению между людьми.



В трех идеалах заключено внешнее мерило хорошего и дурного для человека, независимое от внутренней его удовлетворенности. В гармонии совести своей с тремя указанными идеалами человек имеет неразрушимое ядро для своей деятельности, восходящей по праву и необходимости к Воле, создавшей его первоначальную природу.



(По В. Розанову)



Василий Розанов затрагивает тему смысла жизни. Он задает вопросы, что есть цель человеческой жизни. Как истина, добро и свобода, главные и постоянные идеалы, связаны с разумом, чувством и волей? В самом слове смысл (СЪМЫСЛ) есть со-мыслъ, совместная мысль. Свои мысли автор сопрягает с мыслями своих современников.



Несмотря на сложность философского осмысления, мы получаем ясные ответы. Смысл человеческой жизни — это истина, добро и свобода. Потребность в истине — это долг и право разумного человека. Добро связано с чувством, с идеалами влечения к которым неистребимо в человеке. Наконец, свобода. Очень интересно рассматривает философ диалектическое соотношение внутренней и внешней свободы.



Используя яркий пример и убедительные умозаключения, Розанов утверждает взаимосвязь истины, добра и свободы с разумом, чувством и волей: «В гармонии совести своей с идеалами человек имеет неразрушимое ядро для своей деятельности.

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