Cочинение «Что такое культура, зачем она нужна»

Что такое культура как система ценностей? Какова цель такого широкого гуманитарного образования, которое всегда было у нас в традиции? Ведь ни для кого не секрет, что наша система образования при всех пороках одна из лучших, если не лучшая в мире.



Я все время повторяю, что феномен «русских мозгов» не этгобиологический, что своим существованием он обязан еще и вот этой широкой гуманитарной основе нашего образования, повторяю знаменитые слова Энштейна о том, что Достоевский дает ему больше, чем математика. Недавно кто-то – не помню кто- сказал: не будь у нас преподавания литературы, не было бы ни ракет, ни Королева, ни многого другого.



Я убежден, что русская литература, русская культура поддержали нас в войне: «Жди меня « Симонова, «В землянке» Суркова, тот же «Теркин»…Седьмая симфония Шостаковича – она же помогла выстоять Ленинграду!



Русская литература – это, помимо прочего, противоядие пошлости и нравственному уродству. Нельзя допустить, чтобы преподавание литературы превратилось в «информацию», чтобы «Евгений Онегин» рассматривался только как «энциклопедия русской жизни». Ведь смысл преподавания не в том, чтобы научиться так же гениально писать, как Пушкин, или в свободное от серьезных дел время «получать удовольствие от стилистических красот». Уроки литературы прежде всего должны приобщать к высокой культуре, к системе нравственных ценностей.



Полная жизнь русской классики в школе – это условие существования нашего народа, нашего государства; это, как принято сейчас говорить, вопрос национальной безопасности. Не читая «Онегина», не зная «Преступления и наказания», «Обломова», «Тихого Дона», мы превращаемся в какой-то другой народ. Да что там «народ»! Нас и так уже иначе как «населением» не называют. Так должны же мы как-то отстаивать себя…



Что такое культура, зачем она нужна? Какова цель того гуманитарного образования, которое всегда было в России в традиции? О культуре как системе ценностей рассуждает в данном тексте В. Непомнящий.



Автор повторяет, что « феномен « русских мозгов» обязан ещё и вот этой широкой гуманитарной основе нашего образования, что русская литература



и русская культура поддержали нас в годы войны». Я разделяю позицию автора. Да, без русской литературы и культуры не было бы многого того, чем гордится наша страна.



Нужна ли культура людям? Я повторяю вслед за автором статьи: да, нужна.



И хочу поспорить с героем романа Тургенева « Отцы и дети», который утверждал, что « Рафаэль гроша медного не стоит», что всякое искусство « есть искусство наживать деньги». Время-то показало, что Базаров был не прав. Почти через сто лет И. В. Сталин скажет о романе Булгакова « Белая гвардия»: « «Дни Турбиных» дают больше пользы, чем вреда. Если такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие… значит, большевики непобедимы».



Согласна с мнением, что русская литература и искусство помогали выстоять в годы войны. С каким нетерпением ждали появления следующей главы о Василии Тёркине советские воины, Образ солдата-труженика, защитника своей земли поднимал измученных бойцов на бой « не ради славы, ради жизни на земле».



А военная песня? Разве не нужна она была на фронте? Вспомним слова известной песни: « Строчи, пулемётчик, за синий платочек, что был на плечах дорогих». И солдат шёл в атаку, чтобы приблизить победу. Победа - это дом, встреча с любимыми и дорогими людьми.



В наши дни тема культуры как системы ценностей, поднятая автором В. Непомнящим, особенно актуальна. Как больно видеть вокруг нас разочаровавшихся людей, утративших веру в прекрасное. И только культура, по моему мнению, может укрепить добро и красоту.