Cочинение «Что такое летописи на Руси»

ЛЕТОПИСИ—на Руси велись с XI по XVIII в. До сер. XVI в. , времени Ивана Грозного, они были основным видом исторического повествования, лишь с этого времени “уступая первенство другому историографическому жанру — хронографам. Л. составлялись в монастырях, при дворах князей (а потом и царей), в канцеляриях митрополитов. Летописцы почти никогда не были частными лицами, а ыполняли поручение или заказ духовных или светских властителей, отражали интересы определенных групп людей. Именно поэтому Л. нередко противоречили друг другу не только в оценках событий, но и в собственно фактической основе, что создает значительные трудности для исследователей летописания и историков, на основании Л. воссоздающих действительный ход событий.



По структуре своей древнерусские Л. представляли своды погодных статей, т. е. сообщений о произошедших в каждом году событий.



Чаще всего летописец ограничивался краткой информацией о случившемся, Например: “В лето 6751 (1143). Всеволод ожени сына своего Святослава Василковною, Полотскаго князя. То е же зимы иде Изяслав к строеви (дяде. — Я. Л. ) своему Гюргю и не уладивъся с ним, иде к брату Смолиньску, и оттуда иде к другому брату своему Святополку Новугороду, тамо и зимова”. Но в ряде случаев летописец прибегал к литературной форме изложения, создавая сюжетное повествование о наиболее значительных событиях отечественной истории. Именно из Л. мы знаем в подробностях о походе, пленении и бегстве из плена князя Игоря Святославича, о трагедии битвы на Калке, о Куликовской битве, обстоятельствах захвата Москвы Тохтамышем, о феодальной войне XV в. , кульминационным эпизодом которой явилось пленение и ослепление великого князя Василия II Васильевича и т. д. Даже в погодные записи летописцы зачастую включают обращения князей, их диалоги, широко используют в них литературные штампы: устойчивые речевые формулы, красочные эпитеты, риторические обороты и т. д. Л. не только основные источники по политической истории Руси, но и самые обширные памятники древнерусской светской литературы, а летописание—один из ведущих ее жанров.



Русское летописание имеет длительную историю. При современном уровне знаний пока не удается установить, когда начали вести записи об исторических событиях, сменяя предшествующую форму исторических знаний — устные рассказы, предания и легенды. По мнению большинства ученых, последователей акад. А. А. Шахматова, Л. обретает устойчивую форму и начинает систематически вестись с сер. XI в. Древнейшей из дошедших до нас Л. является Повесть временных лет. Уже этот летописный свод нач. XII в. отличает сочетание собственно погодных записей с памятниками иных жанров и даже документами. В Повесть временных лет вставлены тексты договоров с Византией, предания о возникновении Киево-Печерского монастыря, изложение священной истории в форме рассказа “философа”, побуждавшего князя Владимира к принятию христианского вероисповедания, и т. д. Подобный синкретический характер Л. сохранит и позднее в дальнейшем. Особый интерес представляют так называемые летописные повести — сюжетные рассказы о наиболее значительных событиях отечественной истории.



До настоящего времени сохранилось несколько сотен списков Л. (некоторые Л. известны в нескольких списках, другие — в единственных), и учеными выделено по крайней мере несколько десятков летописных сводов.

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