Cочинение «Что такое литература для России»

Так сложилось, что для России литература - точка отсчета, символ веры, идеологический и нравственный фундамент, а писатели и поэты - властители дум, идейные вожди, носители абсолютной истины, кумиры и идолы. «Поэт в России больше, чем поэт» - эти слова Евтушенко определяют место литературы в жизни русского общества. «Больные вопросы», «проклятые вопросы», «великие вопросы» - так характеризовались на протяжении всего 19 в. те социальные, философские, нравственные проблемы, которые поднимались в произведениях Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Толстого, Достоевского, Чехова. Эти вопросы звучали в «Евгении Онегине» и в «Герое нашего времени», в «Обломове» и «Грозе», в «Преступлении и наказании» и «Кому на Руси жить хорошо?».



Каких бы сторон жизни ни касались мастера слова, со страниц их творений всегда слышалось: «кто виноват?», «что делать?». Эти вопросы звучали и в прозе, и в драматургии, и в поэзии. Писатели по-разному интерпретировали историю, политику, религию, национальный характер, но пропущенные через живую душу живого творца, который становился зеркалом жизни, эти явления вливались близкими и понятными гражданам своей страны. Стремление к «истине великой» (Тургенев) полностью владело талантом и совестью классиков. В сферу их внимания попадали разнообразные стороны действительности: от событий исторической жизни народов и государств («Полтава», «Война и мир») до судьбы «маленького человек» («Шинель», «Бедные люди»), от процессов всемирно-исторического значения (Отечественная война 1812 г. ) до самых сокровенных переживаний. И все подвергалось анализу, все составляло предмет напряженных раздумий.



Недаром Горький отмечал, что в поле зрения «старых писателей» «лежал весь необъятный мир», тот мир, который они хотели сделать чище и лучше. Русская литература золотого 19 века стала неразрывным единством, некой типологической общностью, перед которой отступают различия между отдельными писателями. Они старались понять, как же нужно жить, чтобы «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы»? В чем смысл и цель жизни? Свободен ли человек в выборе жизненного пути? Несет ли человек ответственность за то, что совершается в окружающем мире? Все эти вопросы чрезвычайно сложны, и писатели мучительно искали на них ответа, поскольку русская литература была литературой любви, делания и служения. Поэтому слова (автор и формулировка темы) можно рассматривать как лейтмотив всей литературы 19 в.



По-моему, все наиболее мучительные вопросы, тревожившие литературу 19 в. , нашли отражение в романе-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир».



Огромный дар и художественная неповторимость позволили Толстому показать жизнь целого народа, целой нации, целой страны, имя которой - Россия. «Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие - душевная подлость», - таково его жизненное кредо. Неслучайно писатель всю жизнь повторял одну и ту же молитву: “Господи! Научи меня жить!” Неслучайно его произведения стали Библией для целого поколения. Неслучайно критик П. В. Аненнков отмечал, что «редкие писатели …так сильно убеждены в единстве мысли и поступка, как граф Л. Н. Толстой».



Главной темой этого романа является героическая борьба русского народа с французскими захватчиками. Но наряду с главной темой, Лев Николаевич поставил много глобальных философских и нравственных проблем. Одной из таких проблем является поиск смысла жизни и ее цели. И мысль Толстого-философа во много определила мысль Толстого-художника. «Люди, как реки…” - говорил он, подчёркивая этим сравнением необъятность, сложность человеческой души, изменчивость и непрерывное развитие внутренней жизни, поскольку писателя прежде всего интересует путь духовного развития человека, путь, ведущий к нравственному идеалу. Духовная красота любимых героев Льва Николаевича проявляется в непрерывной внутренней борьбе мыслей и чувств, в неустанных поисках смысла жизни, в мечтах о деятельности для пользы народа.



Любимые герои Толстого ищут ответа на вопрос, волновавший лучших людей России в то время: что делать? К какому практическому делу, большому, нужному, приложить свои силы? Чему посвятить жизнь? Особенно ярко эти поиски можно проследить на примере нравственных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова. Их жизненный путь - это путь страстных исканий, ведущий к правде и добру. Пьер и Андрей внутренне близки друг к другу и чужды миру Курагиных и Шерер. Они встречаются на разных этапах жизни: и в пору счастливой любви князя Андрея к Наташе, и во время разрыва с нею, и накануне Бородинской битвы. И каждый раз они оказываются друг для друга самыми близкими людьми, хотя каждый из них идет к добру и правде своим путем.



На первый взгляд, они такие разные! Князь Андрей - образец сильной личности. Толстой всячески подчеркивает его стремление к героическому подвигу, мужественные черты натуры, сознание князем Андреем собственной силы. Напротив, друг Болконского Пьер Безухов - человек как будто слабый, по внешнему виду - совсем не героический и даже легко подпадающий под воздействие чужой сильной воли.



Они идут разным путем, на котором есть ошибки и приобретения. Стремление к славе, Аустерлиц, разочарование в идеалах и кумирах, любовь, участие в общественных комитетах, защита родины от врага - вот вехи пути князя Андрея. Другой путь у Пьера Безухова. Он не менее сложен, чем у Болконского, но не так безысходен. Ранняя женитьба, разгульные кутежи, приход в масонскую ложу, любовь к Наташе, разочарование в личном счастье и общественных идеалах и обретение понятия того, что человек сотворен для счастья, - таковы «мильон терзаний» Пьера. Если поиски князя Андрея приводят к выводу о жертвенности ищущего истину, то Пьер отдает все сам, он не испытывает желания принести жертву. Ему чужды красивые жесты, он просто отдает все: богатство, деньги, сердце.

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