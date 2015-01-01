Cочинение «Что такое опера»

Опера, представляет собой тесный союз музыки и театра, взаимно друг друга обогащающих. Благодаря выразительной силе музыки воздействие драматического произведения и игры актеров в опере бесконечно возрастает. И наоборот: музыка приобретает в опере необычайную конкретность, образность. Как сказал Чайковский: «Опера и именно только опера сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием не только отдельных кружков, но при благоприятных условиях — всего народа».



Уже в очень далекие времена, на заре существования драматического искусства, у людей возникло желание усилить при помощи музыки воздействие театрального произведения. Большое значение в греческой трагедии занимала музыка, а точнее – хоровое пение в сопровождении музыкальных инструментов. Хор выражал основную идею произведения. Театральные произведения с музыкой были известны и в средние века. Но они отличались от оперы тем, что в них пение чередовалось с обычной разговорной речью, в то время как в современной опере с начала и до конца поется.



Опера в том виде какой она является сегодня возникла около четырехсот лет назад в Италии. Создателями этого нового жанра были поэты и музыканты, преклонявшиеся перед античным искусством. Опера быстро завоевала, в каждой стране она приобрела особый национальный характер. Создателем первой классической оперы в России под названием “Иван Сусанин” явился величайший композитор Глинка.



Ария является одной из основных частей оперы. Ария сложнее по форме, чем песня, и это обусловлено самим ее назначением в опере. Ария служит характеристикой того или иного героя. Ария не только выражает уже созревшее чувство, но и самый процесс его формирования, она показывает, как в душе человека происходит борьба противоположных чувств и как одно из них побеждает. В музыке эта борьба находит выражение в речитативно-декламационном вступительном построении, предшествующем арии в собственном смысле слова. Музыка должна выразить уже оформившееся чувство. В опере ария обычно имеет ясную законченную форму: куплетную, трех частную, рондо. Нередко ария состоит из двух контрастных по характеру музыки частей.



Однако действие оперы невозможно передать только чередованием законченных арий. В таких моментах оперы, где действующие лица именно действуют, соверщенно не нужна такая законченность формы, какая вполне уместна в арии. Она тормозила бы развитие действия. Такие моменты обычно не имеют законченной музыкальной композиции, отдельные фразы героев чередуются с возгласами хора, с оркестровыми эпизодами. Для этого широко используется речитатив , то есть декламационное пение.



Обычно резкой грани между речитативом и мелодическим пением нет, речитатив в таких случаях отличается напевностью, и потому так легко и свободно вливается в арию или ансамбль. Но бывает и речитатив очень приближен к разговорной речи, который значительно отличается от всех остальных оперных форм. Такой речитатив называется “сухим” речитативом. Для примера можно упомнуть оперу Россини “Севильский цирюльник”, где большая часть речитативов исполняется по старой традиции под фортепиано.



Многие русские композиторы уделяли большое внимание речитативу, особенно это относится к Даргомыжскому и Мусоргскому. Стремясь к реализму в музыке, к наибольшей правдивости музыкальной характеристики, они видели главное средство для достижения этой цели в музыкальном претворении речевых интонаций. Речитативы в произведениях Мусоргского отличаются особенной психологической выразительностью, в них раскрывается внутренний душевный облик героя. Для примера можно взять его произведение “Борис Годунов”, где речитативные интонации в партии царя Бориса, полные огромной внутренней напряженности, взволнованности, очень отличаются от сдержанных, спокойных интонаций партии летописца Пимена.



Речитативы и арии являются основными средствами индивидуальной характеристики героев оперы. Другим ярким средством характеристики героев является ансамбль. Ансамбли в опере бывают разные по количественному составу: от двух голосов до десяти. Обычно в ансамбль соединяются голоса различного диапазона и тембра. Как правило ансамбль передает одно чувство, охватывающее нескольких героев, в таком случае отдельные партии ансамбля не противопоставляются, а как бы дополняют друг друга и часто имеют сходный мелодический рисунок. Но может быть ансамбль, который объединяет музыкальные характеристики героев, чувства которых различны и даже противоположны.



Хоровые эпизоды занимают довольно большое место в опере. На примере оперы “Евгений Онегин” мы можем видеть, как разнообразна бывает трактовка оперных хоров. В первой картине оперы мы слышим исполняемую хором песню крестьян, возвращающихся с полевых работ: “Болят мои скоры ноженьки со походушки “. В ней хор выступает как единое целое, песня эта — обобщенная характеристика крестьян. И совсем иначе трактован хор в первой картине второго действия, в сцене бала у Лариных. Хор гостей здесь — это не только “фон” в картине усадебного быта, это — активный участник действия. Поэтому хор трактован здесь уже не суммарно, он индивидуализирован, в некоторых моментах он разделяется на отдельные группы, перебрасывающиеся репликами по адресу Онегина. Различный характер изложения хоровых эпизодов теснейшим образом связан с участием хора в развитии действия. Пример максимальной индивидуализации хора мы находим в музыкальной драме Мусоргского “Борис Годунов”, где из хора народа, упрашивающего Бориса принять царский венец, выделены не только отдельные группы, но даже отдельные персонажи, получающие лаконичную, но меткую музыкальную характеристику. Реплики отдельных персонажей раскрывают истинное отношение народа к событиям, подневольный характер их обращения к будущему царю.

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