Cочинение «Что такое родина»

Что же такое родина? Насколько понятно мне, это слово образовано от слов «родной», «родня». Значит, родина – родной край, страна, город или село. Это то место, где ты родился и вырос. Это то место, где прошло твое детство, где твои друзья, может, и первая любовь.



Например, для меня родным городом является Москва. Я родилась и выросла здесь. Москва – это моя родина, и этим я горжусь.



У каждого человека на земле своё место, где прошло его детство, где он родился и вырос. Но для всех это место является родным, близким. Это и есть родина!