Cочинение «Что я знаю и думаю о войне»

Наши ряды редеют.

И слова о минувшей войне,

которые мы скажем сейчас,

могут оказаться последними.

Вячеслав Кондратьев.



Эти строчки принадлежат писателю, посвятившему свое творчество Великой Отечественной войне и в какой-то степени уже отвечают на вопрос, поставленный в теме сочинения. Но это один из ответов старшего поколения. Я же буду говорить от имени моего. Буду говорить затем, чтобы еще раз искренне восхититься подвигом дедов и прадедов и с горечью напомнить о том, что у них далеко не спокойная и обеспеченная старость.

Как мало осталось фронтовиков! Еще пять лет назад, когда вместе с родителями был я Девятого мая на церемонии возложения цветов у священных могил, они шли по городу стройной колонной. А в прошлом году на традиционный праздник пришла маленькая группа уставших пожилых людей с орденами и медалями на груди.

Я часто задумываюсь о непростой судьбе ветеранов, вынесших на своих плечах страдания и боль русского народа. И пишу о войне, чтобы воздать им должное, а делая это, я становлюсь человечнее, добрее, терпимее к окружающим.

Иногда кажется, что все уже сказано о Великой Отечественной. Написаны все повести и романы, все стихи, все песни, опубликованы важные документы. И будто всю правду о войне мы теперь знаем. Но многие из нас вновь и вновь обращаются к этой теме. Зачем? Может, лучше и спокойнее жить сегодняшним днем. Смотреть “ Поле чудес”, “Слабое звено “, “Кто хочет стать миллионером” и лелеять в душе мечту-сказку? А может, вместе со сверстниками смеяться над пошлыми, кощунственными анекдотами? Вот кстати пример такого “черного юмора:” Дед, да если бы ты воевал хуже, мы бы сейчас пили варварское пиво!”

Нет, нет и нет! Не для того чудом выжили участники той священной войны, чтобы сегодня видеть рядом легкомысленное поколение молодых, которое “ выбирает песни”.

Многие мои ровесники и я с интересом читаем книги о Великой Отечественной, смотрим художественные фильмы, ленты документальной кинохроники. В нас жива генная память, поэтому невозможно забыть тот трагический и памятный день 22 июня 1941 года. Я много раз слышал взволнованный рассказ бабушки о первом дне нашествия гитлеровской Германии и всегда очень ярко представлял, как летели фашистские самолёты, падали бомбы на мирные советские города, неслись мощные вражеские танки, сметая всё на своём пути, шли по русской земле безжалостные солдаты, стреляли, убивали, жгли. А потом бесконечно длились четыре напряженных до предела года, которые нелегко было вынести не только на передовой, но и в тылу. Только сильные духом смогли выжить и победить в жуткой войне. А ведь это были наши деды и прадеды! И мы их продолжение. Так разве пристало нам предать славный и беспримерный их подвиг забвению? И поэтому мы пишем сегодня о войне.

Да, идут годы. Расстояния временные увеличиваются. И война остается где-то там, за горизонтом. Но душа не признает этих расстояний. Связь времен не должна разорваться, и мы, юные, готовы сердцем и разумом принять и оценить подвиг героев, в частности и героев земли воронежской.

Недавно я узнал, что об одном из них пишется роман. Этот человек выдержал поединок со смертью. Речь идет о капитане I-го ранга в отставке, ветеране Великой Отечественной войны Иване Никифоровиче Подкопаеве. Он прошел путь от Воронежа до Берлина, девять раз был ранен, один раз контужен. В 1943 на него пришла матери похоронка. Но Иван не погиб. Пройдя через труднейшие испытания, обрел мужество, мудрость и прожил долгую и интересную жизнь, достойную целого романа.

Другой наш земляк, Георгий Гордеевич Голубев, сражавшийся вместе с легендарным А. И. Покрышкиным, написал удивительную книгу о своих друзьях летчиках («Друзья мои летчики»). В ней есть очерк о борисоглебце Сергее Ивановиче Лукьянове, Герое Советского Союза. Паренек из Станичной слободы за годы Великой Отечественной войны совершил 380 боевых вылетов, провел 70 воздушных боев, сбил 15 вражеских самолетов! Когда я учился в начальных классах, Сергей Иванович как-то приходил в нашу школу. Мне хорошо запомнился невысокий седой старик, потому что у него были очень молодые глаза… К сожалению, несколько лет назад Героя не стало… Живые свидетели военных лет уходят от нас. Но остаются книги, архивные материалы, в которых можно прочитать о подвигах героев-земляков. Недавно я узнал, что два воронежца были среди панфиловцев. «И в веках будут жить двадцать восемь «самых смелых твоих сынов» - вспоминаются слова песни. И среди них мои земляки!

Поражает своей грандиозностью и Книга памяти Воронежской области, которая составила 28 томов. В нее внесено 329685 имен наших земляков, погибших и пропавших без вести, умерших от ран на фронтах Великой Отечественной… Сколько же полегло их, чтобы мое поколение имело право называться русскими!

Да, вновь и вновь мы думаем и пишем о войне… Память о ней взывает к нам, живым. Она пробуждает в наших душах боль и горечь, гордость и радость, настраивает нас против подлости и лжи.

Есть в нашей стране среди историков и журналистов «шелтопёрые», которые пытаются очернить собственную историю. Они почти отрицают роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, пытаются доказать, что шла война одной тоталитарной системы против другой.

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