Cочинение «Что значит для меня родина (1)»

В разные времена, в разные эпохи развития культуры понятие «родина» воспринималось по-разному, наполнялось разным содержанием. С одной стороны, родина — это страна, государство, в котором довелось родиться. С другой стороны, у каждого человека есть место, где он родился, родной дом, семья — так называемая «малая родина», основа личностного мира. Попробуем проследить, как соотносятся эти понятия в разные эпохи.



Если говорить о Киевской Руси, то понятие «родина» в широком смысле этого слова там не было распространено, поскольку Киевская Русь не была централизованным государством, и люди ассоциировали себя не со страной, а с местом, где жили. В «Слове о полку Игореве» ясно показано, к чему это приводит: оплакивая разбитое войско Игоря, автор «Слова. . . » недвусмысленно говорит о том, что виной всему междоусобие «князей» И Игорь, идя в поход, хочет воевать за всю Русь и так прощается с ней: «О Русь! Уже за шеломенем еси!» И желаемое всеми следствие поражения Игоря — объединение князей в единое сильное государство.



Что же касается времен казацкой державы Богдана Хмельницкого, то именно к этому времени можно отнести формирование у украинцев самой по себе идеи родины. Ведь война 1648—1654 годов велась не столько за устранение религиозного, политического, экономического гнета, сколько за установление своего государства, именно потому она называлась и называется Национально-освободительной. Перефразируя известное изречение, можно сказать, что Б. Хмельницкий дал украинцам территорию, а Т. Шевченко научил их говорить.



Что же касается периодов, когда украинская территория входила в состав других государств, то на мой взгляд, здесь неуместно говорить о понятии «родина» ни в политическом, ни в личностном смысле. Ведь в это время люди не могли общаться на своем родном языке, изучать свою историю. Именно об этом периоде самый известный и выдающийся режиссер А. Довженко писал: «Украинцы — это единственная нация, которая не знает своей истории».



В русской классической литературе эти два понятия — «большая» и «малая» родина — неразрывно слиты. Писатели-классики стремятся увидеть родную страну как единое целое, со всеми ее болями, проблемами и непредсказуемыми перспективами. Наиболее яркий пример в этом отношении — Н. В. Гоголь. В одиннадцатой главе поэмы «Мертвые души» он пишет: «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванный на куски воздух, летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».



И в русской поэзии серебряного века продолжаются традиции классики. Например, у С. Есенина воспевание природы родной Рязанщины, ощущение родства с родными полями и лесами перерастает в огромную поэму любви ко всей России.



О Русь — малиновое поле



И синь, — упавшая в реку, —



Люблю до радости и боли



Твою озерную тоску.



В поэзии М. Цветаевой Россия предстает как национальная стихия бунтарства, непокорства, своеволия:



Нетоптаный путь,



Непутевый огонь. —



О Родина —Русь,



Неподкованный конь!



Уже в эмиграции М. Цветаева писала: «Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови. Не быть в России, забыть Россию может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. У кого она внутри — тот потеряет ее лишь вместе с жизнью».



В наше время, по-моему, очень важна эта цветаевская мысль. Когда нет единства ни внутри государства, ни между людьми, очень важно найти опору внутри себя и там же обрести свою родину. Родина для меня — это память о трагической истории моей страны и знание о тех проблемах, которые возникают в ней сейчас. Родина для меня — это родная культура и стремление ее сохранить. И, конечно, родина — это мой родной город, его улицы и переулки, зимы и весны, его люди. Родина — это друзья и знаковые, моя семья. Родина — это память сердца обо всем, что было и со мной, и с моим народом.