Cочинение «Что значит для меня родина(2)»

У каждого человека есть две родины: малая и большая. Малая — это город, улица, дом, где ты родился. Большая — это государство, страна, гражданином которой ты являешься. А еще есть общая родина всех людей — планета Земля.



Родину нужно любить и защищать, ведь только благодаря чувству патриотизма человек становится частью своего народа. Сегодня защита родины — это такой же священный долг и обязанность каждого, как и много лет назад. Только теперь враги нашей родины — не интервенты, не агенты мирового империализма, а терроризм, наркомафия, безнравственные политики. В демократическом обществе бороться с ними если не легко, то, по крайней мере, возможно.



У нашей общей родины — планеты Земля — есть еще более страшный враг. Если окинуть мысленным взором историю XX века (прежде всего, историю технологического развития человечества), то окажется, что в последние несколько десятилетий земляне только тем и занимались, что загрязняли природную среду, разрушали озоновый слой, накапливали тысячи тонн ядерных отходов и миллионы тонн мусора. Конечно, это не так. Лучшие умы человечества решали сложнейшие проблемы, чтобы облегчить жизнь каждого из нас. Вот только побочные следствия прогресса оказались слишком тяжелыми. Каждый человек, пользующийся достижениями прогресса, оказывается невольным врагом Земли. Выход здесь только один: стараться всемерно беречь окружающую среду. Брошенный в урну, а не на асфальт пакетик из-под чипсов иногда значит для защиты природы больше, чем участие в многолюдном и шумном митинге зеленых. . .



Но все же понятие «родина» связано прежде всего с социальным бытием человека. Когда я задумываюсь над тем, что же для лично меня значит родина, то прихожу к выводу: это сложное понятие связано с семьей. В семье есть разные поколения. Молодые могут перенимать опыт старших, а старшие — учиться у молодых свежести восприятия жизни. И нашу большую страну я хотел бы видеть в образе большой семьи, где есть только родные люди — братья и сестры, родители и дети. Где нет обиженных, угнетенных, где не голодают дети и не рвутся бомбы. Где все следуют идеалам свободы и демократии, а слово «беззаконие» стало устаревшим.



Хочется верить, что все хорошее, происходящее на моей родине, будет иметь достойное продолжение, а все плохое исчезнет само собой. Тогда при словах «родина», «отчизна» каждый гражданин нашей страны будет чувствовать самую настоящую гордость.



У моей многонациональной родины нет любимчиков и постылых. Человек любого вероисповедания, любого цвета кожи здесь принят как добрый друг и желанный гость. И это еще один повод гордиться родной страной. Нам не нужно бороться против расизма, антисемитизма, религиозной нетерпимости, ведь у нас в стране эти явления невозможны. Хочется верить, что в будущем ничего не изменится.



О родной стране можно говорить бесконечно, но если кто-то попросит в трех словах объяснить, что значит для меня родина, то я, наверное, отвечу: «Вера, надежда, любовь».