Cочинение «Чья мама лучше»

Когда я ходил в садик, у нас часто возникали споры: "Чья мама лучше?". Мы с ребятами кричали, стараясь переспорить друг друга. Иногда дело доходило до драки. Но как сейчас я понимаю, все равно каждый оставался при своем мнении и говорил сквозь слезы, что его мама все равно лучше. Когда я учился в младших классах школы, мы спорили точно о том же, с той лишь разницей, что кто-то утверждал, что его мама самая красивая, у кого - то она вкуснее всех готовит, а у кого - то она самая добрая. И как и в садике, дело часто доходило до потасовки. Но даже побежденный бубнил: .



Сегодня я стал старше, и мы с ребятами уже не спорим на эту тему, но я уверен, каждый из нас может небезосновательно сказать, что его мама - лучшая! Что только его мама испечет такой торт, который можно есть пока не лопнешь. Что только его мама может ждать его у подъезда до самого позднего вечера, если он вдруг не отвечает на ее звонки и, встретив, не заругать, а обнять и заплакать. Что только в доме его мамы царит такой покой и благополучие, что туда хочется всегда возвращаться. А я, как и десять лет назад, и уже не сквозь слезы, а с большой улыбкой говорю всем:

"Мама" - это первое и последнее слово, которое он произносит в своей жизни.



Мама - это человек, который родил вас, который воспитал вас, который помогал вам, который учил вас, который является вашим лучшим другом и верным товарищем. Она - свидетель вашей жизни. Вспомните, как вас мама водила в детский садик, как вы в первый раз пошли в школу. В самые важные, ответственные, запоминающиеся моменты - она рядом с вами. Вряд ли найдется человек в мире, который бы не любил свою маму. В сознании ребенка мама - это идеал! В минуты страха вы кричите: "Мама!", даже если она на другом краю Земли. Образ мамы, которая может все, облегчает человеку жизнь, живет в его сердце.



Моя мама самая лучшая, потому что она мой самый любимый человек. С ней всегда можно поделиться своими детскими обидами и проблемами. Она трудится и работает для меня и нашей семьи. Мамуля всегда поможет в беде и пожалеет в трудную минуту. Мама никогда не накричит без надобности, никогда не накажет и не откажет. Когда я получу плохую отметку, то мама просит меня не расстраиваться, только читать больше дополнительной литературы. Конечно, все маму для своих детей самые лучшие, но моя мама лучше всех!



Иногда мы, дети, недооцениваем свое золото, свою родительницу и обижаем до слез, это очень и очень плохо! Ведь только мама поможет нам встать на ноги и научиться жить! Когда мы уезжаем от своих мам далеко, то мы грустим, и им эта грусть тоже передается, так что не следует горевать слишком сильно, потому что мы приносим боль матери. Нужно любить любимую и дорогую маму и беречь ее как зеницу ока. Я очень люблю свою маму, моя мама самая лучшая.



Готовит моя мама,

Танцует и поет,

Еще она рисует.

Вот какая мама у меня!

Сильная, смелая, добрая,

Справедливая, красивая,

Умная и очень талантливая.

Вот какая мама у меня!

Любит дискотеки, животных.

Люблю свою маму я

Очень, очень сильно!!!

Моя мама и водитель

И классная хозяйка.

Заботиться и о семье,

И о здоровье, не покладая рук.

Вот какая мама у меня.

Выручит знакомых и друзей

В трудную минуту.

В беде не бросит никогда.