Cочинение «ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА (ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ И БЕЗ…) (экскурсия в музей)»

Март 2006 г.

Погода, признаться, мерзкая… Затяжной дождь, серый, грязный снег… Низкие тучи… На душе… да, именно так, скребутся кошки. Какой Овстуг?! Какой Брянск?! Какой Тютчев?! Впрочем, Тютчев-то великий. Это однозначно и неоспоримо!

Пейзаж средней полосы России. Как все это «дорого»!!! Этого и у нас в Кардымово предостаточно!

Широкий липовый проспект, старый особняк, узкая лесенка, старинная мебель, картины, книги. Но самое главное – удивительная аура. Ты не просто в другом времени, ты – в другом мире, в другом измерении.

Дождя уже не замечаешь. Нет, он все еще моросит. Но думается о чем-то более важном, значимом. Мыслится по-тютчевски:

Чему бы жизнь нас ни учила,

Но сердце верит в чудеса.

Есть нескудеющая сила,

Есть и нетленная краса.

Июнь 2006 г.

Летний денек – диво дивное: и солнышко, и тепло, и зелень, и разнотравье, и птичье щебетанье. А мы опять в пути! На сей раз едем в Новоспасское…

Уютный помещичий домик, лестница поцелуев, семейка канареек, живущая в отдельной комнате, оранжерея комнатных цветов, прекрасный парк с беседками, родник с удивительно чистой водой, вековые дубы… Вспомнился Есенин:

Есть что-то прекрасное в лете,

А с летом прекрасное в нас.

И заронил искорки этого прекрасного в нас М. И. Глинка. Это случилось как-то само собой, ненавязчиво. Не хочется отсюда уезжать, хочется прижаться к этим деревьям, постоять, напитаться их силой, мощью…

Не хочется уходить из маленькой деревенской церквушки, здесь душе особенно тепло, уютно, спокойно. Еще бы: сам Глинка здесь обращал свои молитвы к Богу… Наверное, молился за себя, своих родных и близких, за Россию, за бедных ее людей…

А мне захотелось помолиться за талант людей, которыми наша земля не обделена. Благодаря их дару мы не перестали быть людьми, со своими мыслями, чувствами, переживаниями.

Здесь «всплыл» и Ф. Достоевский… («Красота спасет мир!»). Конечно, она! Что же еще?

Декабрь 2007 г.

Оказалось, путешествие продолжается, правда, в город, который хорошо всем нам известен. Что же новенького принесет оно? Оказалось, многое.

Смотреть картины в музее куда более увлекательно, чем репродукции. Слушать живую музыку – это и вовсе какое-то чудо! А сколько тайн и загадок хранит наша крепостная стена! Вот бы никогда не подумал! На первый взгляд столь красивые, мирные сооружения, но несущие глубокий исторический смысл.

Всегда интересно рассматривать собственные произведения на фоне остальных… возможно, сравнивая их с другими, а, может, и находя сходство с известными картинами. Каждый старается передать свое настроение от увиденных ранее в музее картин.

А от услышанной музыки? Сидя в зале в ожидании выхода музыкантов, хочется быстрее услышать «голос» каждого инструмента. Исполнители на виолончели, альте, скрипке словно сами погружались в глубокое детство, когда даже по ночам играли на любимом инструменте. Они пританцовывали, улыбались, создавая атмосферу то грозы, с грубыми звуками природы, то переносили нас в цветочное поле со шмелями; мы окунулись в мир сказок Островского. Когда музыка затухала, мысли так и рвались куда-то в лес, в облака… а может и выше!

Вот зал затих… Тихо, как в лесу… И вдруг от общего восторга по залу проносится волна эмоций, аплодисментов, улыбок. Каждый хочет шепнуть соседу о впечатлениях, но снова переходит в ожидание, что заиграет завораживающая мелодия рояля.

Весь день меня настойчиво преследовало какое-то странное ощущение. Я смог разобраться в нем только дома: отмерив свой путь на земле, ушли великие люди, а все созданное ими осталось и будет всегда. Они ушли, и они – с нами. Почему-то очень захотелось перефразировать Есенина:

Есть что-то прекрасное в этом,

А с этим прекрасное в нас.

Знаю, что не стоит этого делать, но почему-то очень захотелось…