Cочинение «ДОМОСТРОЙ — анонимный памятник средневековой литературы»

ДОМОСТРОЙ — анонимный памятник средневековой литературы, результат длительного коллективного творчества, отразивший представление об идеальном хозяйстве, семейной жизни и этических нормах христианского общества. В основе текста Д. лежит несколько традиционных для средневековья жанров: поучения “от отца к сыну”, известные на Руси с XI в. ; сжатые до афоризмов нравственные сентенции “святых отец, како жити Христианом”, первоначально переводные (чаще всего это поучения Иоанна Златоуста), вошедшие в состав сборников нравственного содержания типа Измарагда (см. : Сборники устойчивого состава); разного рода средневековые “обиходники”, которые определяли порядок и чин, например, монастырского служения (идеал Дома во многом сближался с идеалом монастырской жизни) .



Большое влияние на создание текста Д. оказали современные ему западноевропейские “домострой”, восходящие к древнейшим текстам такого типа (вплоть до древнегреческого сочинения Ксенофонта “О хозяйстве” (IV в. до н. э. ), “Политики” Аристотеля), издававшимся на латинском, немецком и польском языках в Италии, Франции, Германии и особенно Польше. Первоначальный текст Д. содержал и многие “картинки с натуры” — городские рассказы простонародного типа, характерные для демократической среды больших городов. В результате памятник отразил типичную для средневековой Европы атмосферу, вовсе не ориентированную исключительно на русские формы общественной и семейной жизни, как иногда утверждают, вера и хозяйство в те времена подавляли собою национальное и государственное. Иерархия в отношениях между людьми и точное соблюдение определенных циклов в организации жизненных процессов — тоже важная черта средневекового быта, и в этом смысле Д. является типичным произведением своего времени; он регламентирует то, что до него обладало известными степенями свободы, т. е. личные отношения человека с близкими ему людьми. Многие рекомендации Д. вынесены из поучений, переведенных на славянский язык давно, отсюда и архаическая форма выражения, например, в мотивах, осуждаемых нами сегодня (унижения женщины, суровой аскезы, жестоких форм воспитания детей) ; в оригинальных частях памятника отношение к тем же темам может быть иным.



Д. — памятник нравоучительной литературы, повествовательный элемент в нем подчинен назидательным целям поучения; каждое положение аргументируется ссылками на освященные традицией образцовые тексты Священного писания и отцов церкви. Прагматический характер изложения нацелен в Д. прежде всего на подачу информации под оценивающим углом зрения Писания. Здесь нет намеренного сочинительства, как нет и сознательного использования поэтических или ораторских приемов, вполне заменяемых средствами самого языка, одновременно и образного, синкретически многозначного, и использующего традиционные книжные штампы; именно в Д. впервые появляются важные термины, разграничивающие уровни нравственных понятий (“женщиаа” и “женка” при традиционном “жена”; “совесть” при старом “стыд” и пр. ). Важно также, что первоначальный текст Д. создавался в Новгороде, т. е. является порождением самой демократической и социально свободной по тем временам территории Руси. Д. — не просто “экономия” (таково точное значение кальки “Домострой”), он проникнут нравственными характеристиками в отношениях между людьми, которые составляют население Дома, а словом “государь” одновременно обозначается и “хозяин” государства, и вождь общества, и владыка дома.



Д. — сборник текучего состава, многие его списки отличаются друг от друга, составляя три редакции и несколько типов. Первая редакция Д. составлена в Новгороде в конце XV в. , вторая была значительно переработана выходцем из Новгорода, впоследствии влиятельным сотрудником молодого царя Ивана IV Васильевича, благовещенским протопопом Сильвестром. Последний добавил к своей редакции личное обращение к сыну Анфиму, своего рода краткий конспект Д. (“малый Д. ”), который также бытовал в самостоятельных списках, частично переработанных. Третья редакция — контаминация двух основных с различными частными добавлениями.



Три основные части составляют Д. всех редакций; они последовательно излагают правила общежития в отношении “духовного строения” (религиозные наставления, главы 1—15), “мирского строения” (о семейных отношениях, главы 16—29) и “домового строения” (хозяйственные рекомендации, главы 30 — 63 по II редакции), с возможными дополнениями, например “Чином свадебным”. Не знание, обычно связываемое с информацией, интересует автора и читателя Д. , а порядок ведения дел, степенность, т. е. последовательность в отношении к основному и главному в рамках домашнего жития. Не знать, а ведать надлежит Дом.



Д. входил в круг памятников эпохи московского собирательства и восполнял урядом домашнего обихода такие книги, как Стоглав, Четьи Минеи, летописи и др.

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