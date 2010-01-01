Cочинение «Давайте, люди, никогда об этом не забудем»

Приближается праздник, в котором сплелись воедино торжество и скорбь. Найдётся ли семья, где некого вспомнить 9 Мая?



Сердцу каждого из нас дорог праздник Победы. Дорог памятью о тех, кто ценой своей жизни отстаивал свободу. Эта война, постучав в каждый дом, унесла миллионы человеческих жизней. Матери лишились сыновей, жёны потеряли мужей, дети остались сиротами.



Отечественная война… Что может быть тяжелее и горестнее для человека, чем видеть Отечество своё в руках неприятеля, а душу своего народа поруганной, а тело закованным в цепи врага:





Пламя ударило в небо,



Ты помнишь



Родина тихо сказала:



«Вставайте на помощь»





Русский народ славен радушием и гостеприимством, но, услышав удар вечевой колокола, русичи оставляли свои мирные дела и привычно брались за меч, чтобы отстоять свою землю.



Так случилось и в 1941 году: всем миром поднялись русские люди на защиту Родины. В лицо пахнуло обжигающим ветром заледеневших степей, раскалённым смертоносным металлом, чёрным ураганом вздыбленной земли, безумием кровавого боя. Ничем не измерить людское горе. С какой надеждой и радостью в глазах вглядывались измученные войной люди в лица солдат- защитников. И какая ответственность за судьбу Родины, за жизни миллионов людей лежала на воинах в выцветших, пропитанных кровью и потом гимнастёрках.



Война на нашу страну обрушилась сразу, с выстрелами и взрывами, со всей ужасающей силой: с неба – неумолимым рёвом чёрных самолётов, на суше - неумолимой поступью чёрных танков.



Как всё разбойное, это вторжение фашистской армии на беззащитные территории началось внезапно ранним утром. Война потушила вечерние огни городов, сёл, стёрла улыбки с лиц. Притихшие дети, Плачущие матери. Мне кажется, что солнце, доброе светило, выкатившись из-за горизонта, ужаснулось увиденным – взорвалось, закипело горячими слезами, скрылось надолго за дымом взрывов и пожаров. Война – это не только страх, кровь, смерть, но и тяжёлое испытание для человека. Рушились планы, судьбы, жизни людей. Это горе и несчастье всей страны и каждого в отдельности . Общее горе сплотило людей, любящих своё Отечество, людей мужественных, сильных духом. .



Мы не хотим войны! Страшно даже подумать о том, что я не смогу увидеть больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни своих родных, ни друзей. И сегодня слушаешь новости: война в Чечне, война в Ираке… Всюду боль, кровь, потери. Хочется крикнуть на весь мир: «Остановитесь!» Ведь любому из нас хочется, чтобы небо никогда не затмили грозовые тучи войны, чтобы не плакали наши мамы, не боялись засыпать дети.



Каждый год к нам снова приходит победная весна. Но те, кто уже никогда не увидят праздничного салюта, не состарятся в нашей памяти. Они вечно остались молодыми. Победа не стареет, потому что ослепительно молоды были солдаты, которые её добывали. Погибали за Родину солдаты. Даже в застенках лагерей настоящие люди оставались людьми, помогали друг другу выжить, отдавали жизни за родную землю.



Наши солдаты были стойкими в тяжёлом бою. Это были люди, убеждённые в своей правоте, в святости дела, за которое они шли на смерть. Шли без колебаний на верную смерть во имя будущего, может быть, далёкой Победы.



Солдаты сражались во имя мира и мечтали о будущем мире в передышках между боями, в тесных землянках и в холодных окопах.



9 Мая 2010 года в 65 раз прогремит салют Победы, а в памяти народной и поныне живёт безмерное страдание военных лет и безмерное мужество народа.



С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военной поры.



Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла… Их осталось совсем немного. Даже самые молодые, кому тогда было по семнадцать лет, сейчас – люди преклонного возраста. Им досталась нелёгкая доля. Война, готовая в любой момент прервать молодую жизнь, потери друзей и близких, разруха, голод и постоянная, до изнеможения, до седьмого пота работа. На фронте, для фронта, во имя Победы, во имя будущего великой страны. Они умели жертвовать своим благополучием ради радости и счастья других. Они умели прощать, ждать, умели любить. Они – настоящие патриоты! И потому их жизнь уже подвиг! Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и независимость. Но не только помнить, а быть достойными их подвига, не допускать повторения войны.



Пройдут года, но будем вечно помнить



Мы подвиги и имена героев.



Всех, кто ковал великую Победу,



Кто чашу горя полностью изведал.



От поколения молодых России



Поклон вам, ветераны и спасибо!