Cочинение «Дедал и Икар (по древнегреческому мифу)» (1)

Древнегреческие мифы издавна привлекали внимание художников, поэтов, скульпторов. Одним из самых известных можно считать миф о величайшем афинском зодчем и художнике Дедале, который волей царя Миноса был заперт на острове Крит. Много прекрасных скульптур и картин создал Дедал, даже построил лабиринт для Минотавра, пока не разработал самый, как ему казалось, надежный и верный способ спастись самому и спасти своего маленького сына Икара. Из воска и перьев Дедал смастерил две пары крыльев, способных поднять в воздух одного взрослого человека и одного маленького мальчика. Настрого наказал отец Икару держаться рядом, не спускаясь к морским волнам и не поднимаясь к солнцу. Но ненадолго хватило у маленького Икара терпения следовать строго за отцом.

Восхищенный красотой и сиянием Солнца, он поднялся выше, чем разрешил Дедал. От тепла мягкий воск растаял, и распадающиеся крылья уже не могли нести мальчика. Он упал в море. Зря пытался безутешный отец разыскать сына среди бурлящих волн. Слишком дорого обошлась Дедалу свобода, однако, как ни жалел он в своем решении, изменить уже ничего было нельзя.

Никогда больше Дедал не поднимался в небо, уничтожил свои крылья — давнюю мечту людей о полете. Мне же кажется, что обманывал себя великий художник, ведь не крылья были виноваты в случившемся. Будь Дедал внимательнее, пригляди вовремя за маленьким мальчиком — беды бы не случилось. Вот какой урок я получила, прочитав этот трагический миф.