Cочинение «Дедал и Икар (по древнегреческому мифу)» (2)

Мифы — сокровищница первоначального духовного опыта людей, предания, в которых отразились представления наших предков об окружающем мире. Поэтому интерес к ним никогда не ослабевает. Свои мифы существуют у любого народа, но особой популярностью в мире пользуются мифы и легенды Древней Греции. Древние греки были деятельным, энергичным народом, пытавшимся объяснить появление жизни на земле, истолковать явления природы, определить место человека в мире.

Миф о Дедале и Икаре возник в Афинах — центре торговли, ремесла, искусства и науки в Древней Греции. Дедал был «величайшим художником, скульптором и зодчим Афин». Он изобрел много полезных инструментов, а кузнечному делу, по преданию, его обучала сама богиня Афина. Слава о Дедале распространилась очень широко. «Рассказывали, что он высекал из белоснежного мрамора такие дивные статуи, что они казались живыми», но величайшим его достижением считались не построенные здания, не его великолепные статуи, а сделанные им крылья.

В мифе говорится о том, что Дедал посвятил в тайны своего мастерства племянника, который превзошел искусством своего учителя. Из зависти Дедал убил своего ученика, столкнув со скалы, но злодеяние открылось, и ареопаг приговорил Дедала к смерти. Спасаясь, он бежал на остров Крит к могущественному царю Миносу.

Много дет прожил Дедал на Крите. Он построил знаменитый дворец Лабиринт с такими запутанными ходами, «что раз войдя в него, невозможно было найти выхода». В этом дворце содержали ужасного Минотавра — чудовище с телом человека и головой быка. Дочери Миноса Ариадне Дедал дал клубок ниток, который помог Тесею выбраться из Лабиринта. За это Минос заточил Дедала и его сына в Лабиринт. Дедал долго думал, как ему бежать, и наконец понял, что для бегства открыто только небо. Он набрал перьев, скрепил их льняными нитками и воском и изготовил из них четыре больших крыла. Собираясь покинуть остров, Дедал предупреждал сына, чтобы тот был осторожен во время полета — не поднимался близко к солнцу, так как жара может растопить воск, и не спускался слишком низко к морю, чтобы брызги волн не смочили крыльев. Но Икара забавлял быстрый полет, и, сильно взмахнув крыльями, он взлетел слишком высоко. Палящие лучи растопили воск. Перья выпали и разлетелись по воздуху, а Икар «стремглав упал со страшной высоты в море и погиб в его волнах». Потом это море стали называть по имени погибшего Икарийским. Дедал же, оплакав сына, направился в Сицилию. Там он поселился у царя Кокала. Минос, преследуя Дедала, тоже прибыл на Сицилию с требованием выдать ему Дедала. Но дочери Кокала, полюбившие Дедала за его мастерство, убили Миноса (предложив ему искупаться, они облили его кипятком). Дедал еще долго жил в Сицилии, а последние годы жизни провел на родине, в Афинах. Он стал родоначальником Дедалидов, славного рода афинских художников. Древние греки верили, что Дедал научил их столярному мастерству, и почитали его как изобретателя рубанка, отвеса и клея.

Миф о Дедале и Икаре подтверждает, что уже в глубокой древности люди думали о том, как научиться передвигаться не только по суше и воде, но и по воздуху.