Cочинение «Деметра и Персефона (по древнегреческому мифу)» (1)

У каждого народа на Земле сохранились древние мифы и предания, насчитывающие тысячи лет. В них отразились представления наших предков об окружающем мире, о появлении человека и животных, о причинах стихийных явлений природы. Древнегреческие мифы на протяжении многих веков оставались одними из самых популярных. Миф о Деметре и Персефоне знакомит нас с представлениями греков о причинах смены времен года и соответствующими им изменениями в окружающем мире.

Дочь богини плодородия Деметры, Персефону, с разрешения Зевса похитил мрачный Аид — властитель царства умерших. Поиски Деметры не увенчались успехом. Горюющая богиня покинула Олимп и «долго блуждала между смертными, проливая горькие слезы». Горе Деметры было так глубоко, что на земле все перестало расти, сады не плодоносили, виноградники засохли, листья с деревьев облетели. Тяжело пришлось людям, многие племена и народы от голода исчезли с лица земли. Прошло еще немного времени, и «перестали куриться на земле жертвы бессмертным богам». Тогда решил Зевс договориться с Аидом о том, чтобы Персефона две трети года жила с матерью, а оставшееся время — с мужем, в темном подземном царстве.

Чрезвычайно обрадовалась Деметра, вновь увидев свою похищенную дочь. От ее радости заколосились поля, зазеленели леса и сады. Вновь стала плодородной земля — до того момента, как пришло время возвращаться Персефоне к Аиду. Так, по мнению древних греков, и возникли времена года.

Мне очень понравился этот печальный и поэтичный миф, и теперь я совсем по-другому смотрю на весну и осень, зиму и лето.