Cочинение «Деметра и Персефона (по древнегреческому мифу) (2)»

Мифы — это коллективная фантазия людей первобытной культуры. Но складывались мифы не для развлечения, а для объяснения, осмысления того, что происходило в мире. В мифе о Деметре и Персефоне отразились представления древних греков о смене времен года и попытки объяснить эти явления природы.

Чтить Деметру как величайшую богиню древние греки начали в то время, когда земледелие стало их основным занятием. По их убеждению, Деметра (буквально «мать-земля») — самая могущественная и великая богиня, которая дает плодородие земле, и без ее благотворной силы «ничто не произрастает ни в тенистых лесах, ни на лугах, ни на тучных пашнях».

Согласно мифу, у богини Деметры и Зевса была юная, прекрасная дочь Персефона. Зевс предназначил Персефону в жены своему брату Аиду, властителю царства теней умерших. Однажды Аид похитил Персефону, и никто, кроме бога солнца Гелиоса, этого не видел. Опечаленная исчезновением дочери, Деметра отправилась на поиски. Девять дней она безуспешно разыскивала свою дочь, а на десятый день узнала у всевидящего Гелиоса, кто похитил Персефону.

Деметра разгневалась на громовержца Зевса за то, что он без ее согласия отдал Персефону в жены Аиду. Она покинула богов и Олимп и в образе старухи стала странствовать по земле. Погруженная в печаль, Деметра ничего не видела и не слышала вокруг. А тем временем земля перестала давать урожай, наступил страшный голод. «Замерла жизнь на земле. Гибель грозила всему людскому роду».

Однажды Деметра пришла к городу Элевсину. Жена элевсинского царя Келея взяла Деметру в няньки к своему сыну. Деметра стала воспитывать Демофона и, решив сделать ребенка бессмертным и неуязвимым, натирала его амброзией и держала ночью над огнем. Как-то раз Метанейра увидела сына, объятого пламенем, и тогда Деметра призналась, что она — богиня, «дающая силы и радость смертным и бессмертным», и приняла свой обычный образ. Но печаль по нежно любимой дочери не покинула Деметру. По-прежнему бесплодна была земля. Голод становился все сильнее. Люди перестали приносить жертвы богам. И тогда Зевс послал в царство Аида Гермеса с повелением вернуть Персефону матери с условием, чтобы она часть года проводила на земле с Деметрой, а остальное время оставалась с Аидом в подземном царстве.

Возвратившись на Олимп вместе со своей дочерью, Деметра вернула земле плодородие, и снова все зацвело, зазеленело, природа пробудилась. «Все живое ликовало и славило великую богиню Деметру и дочь ее Персефону».

Интересно, что в мифах природа оживлена, одухотворена и очеловечена. И в мифе «Деметра и Персефона» природа изображается не просто живой, она имеет душу, которая, как у человека, радуется, печалится, любит и страдает: «. . . каждый год покидает свою мать Персефона, и вся природа горюет об ушедшей. Желтеют на деревьях листья, срывает их осенний ветер; отцветают цветы, наступает зима. Спит природа, чтобы проснуться в радостном блеске весны тогда, когда вернется к своей матери из безрадостного царства Аида Персефона».

По другому мифу, перед уходом из Элевсина Деметра подарила сыну царя Келея колесницу с крылатыми драконами и дала зерна пшеницы, научила его возделывать землю и повелела ему научить земледелию людей. С тех пор Элевсин стал центром культа Деметры и ее дочери. В жертву Деметре обычно приносили быков, коров, свиней, плоды, пчелиные соты. Ей посвящались плодовые деревья и хлебные колосья. А она в ответ «щедрой рукой сыпала свои дары людям и награждала труд земледельца богатым урожаем».