Cочинение «Деметра и Персефона (по древнегреческому мифу)»

У каждого народа на Земле сохранились древние мифы и предания, насчитывающие тысячи лет. В них отразились представления наших предков об окружающем мире, о появлении человека и животных, о причинах стихийных явлений природы. Древнегреческие мифы на протяжении многих веков оставались одними из самых популярных. Миф о Деметре и Персефоне знакомит нас с представлениями греков о причинах смены времен года и соответствующими им изменениями в окружающем мире.



Дочь богини плодородия Деметры, Персефону, с разрешения Зевса похитил мрачный Аид — властитель царства умерших. Поиски Деметры не увенчались успехом. Горюющая богиня покинула Олимп и «долго блуждала между смертными, проливая горькие слезы». Горе Деметры было так глубоко, что на земле все перестало расти, сады не плодоносили, виноградники засохли, листья с деревьев облетели. Тяжело пришлось людям, многие племена и народы от голода исчезли с лица земли. Прошло еще немного времени, и «перестали куриться на земле жертвы бессмертным богам». Тогда решил Зевс договориться с Аидом о том, чтобы Персефона две трети года жила с матерью, а оставшееся время — с мужем, в темном подземном царстве.



Чрезвычайно обрадовалась Деметра, вновь увидев свою похищенную дочь. От ее радости заколосились поля, зазеленели леса и сады. Вновь стала плодородной земля — до того момента, как пришло время возвращаться Персефоне к Аиду. Так, по мнению древних греков, и возникли времена года.



Мне очень понравился этот печальный и поэтичный миф, и теперь я совсем по-другому смотрю на весну и осень, зиму и лето.



Мифы — это коллективная фантазия людей первобытной культуры. Но складывались мифы не для развлечения, а для объяснения, осмысления того, что происходило в мире. В мифе о Деметре и Персефоне отразились представления древних греков о смене времен года и попытки объяснить эти явления природы.



Чтить Деметру как величайшую богиню древние греки начали в то время, когда земледелие стало их основным занятием. По их убеждению, Деметра (буквально «мать-земля») — самая могущественная и великая богиня, которая дает плодородие земле, и без ее благотворной силы «ничто не произрастает ни в тенистых лесах, ни на лугах, ни на тучных пашнях».



Согласно мифу, у богини Деметры и Зевса была юная, прекрасная дочь Персефона. Зевс предназначил Персефону в жены своему брату Аиду, властителю царства теней умерших. Однажды Аид похитил Персефону, и никто, кроме бога солнца Гелиоса, этого не видел. Опечаленная исчезновением дочери, Деметра отправилась на поиски. Девять дней она безуспешно разыскивала свою дочь, а на десятый день узнала у всевидящего Гелиоса, кто похитил Персефону.



Деметра разгневалась на громовержца Зевса за то, что он без ее согласия отдал Персефону в жены Аиду. Она покинула богов и Олимп и в образе старухи стала странствовать по земле. Погруженная в печаль, Деметра ничего не видела и не слышала вокруг. А тем временем земля перестала давать урожай, наступил страшный голод. «Замерла жизнь на земле. Гибель грозила всему людскому роду».



Однажды Деметра пришла к городу Элевсину. Жена элевсинского царя Келея взяла Деметру в няньки к своему сыну. Деметра стала воспитывать Демофона и, решив сделать ребенка бессмертным и неуязвимым, натирала его амброзией и держала ночью над огнем. Как-то раз Метанейра увидела сына, объятого пламенем, и тогда Деметра призналась, что она — богиня, «дающая силы и радость смертным и бессмертным», и приняла свой обычный образ. Но печаль по нежно любимой дочери не покинула Деметру. По-прежнему бесплодна была земля. Голод становился все сильнее. Люди перестали приносить жертвы богам. И тогда Зевс послал в царство Аида Гермеса с повелением вернуть Персефону матери с условием, чтобы она часть года проводила на земле с Деметрой, а остальное время оставалась с Аидом в подземном царстве.



Возвратившись на Олимп вместе со своей дочерью, Деметра вернула земле плодородие, и снова все зацвело, зазеленело, природа пробудилась. «Все живое ликовало и славило великую богиню Деметру и дочь ее Персефону».



Интересно, что в мифах природа оживлена, одухотворена и очеловечена. И в мифе «Деметра и Персефона» природа изображается не просто живой, она имеет душу, которая, как у человека, радуется, печалится, любит и страдает: «. . . каждый год покидает свою мать Персефона, и вся природа горюет об ушедшей. Желтеют на деревьях листья, срывает их осенний ветер; отцветают цветы, наступает зима. Спит природа, чтобы проснуться в радостном блеске весны тогда, когда вернется к своей матери из безрадостного царства Аида Персефона».

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