Cочинение «День Победы 9 Мая»

С раннего детства мне запомнились торжественные парады, которые демонстрировались по телевидению 9 Мая. Стройные прямоугольники войск, лица седых генералов, многоголосое «ура!», торжественные песни, звон медалей и орденов, цветы в руках ветеранов Великой Отечественной войны и лица этих пожилых людей, на которых одновременно можно было прочитать и радость, и гордость, и боль, и грусть…



Конечно же, тогда я не могла понять всего и воспринимала происходящее просто как праздник. Тем более что в нашем доме в этот день собиралась за праздничным столом вся семья, взрослые поздравляли друг друга, вели оживленные беседы. И говорили нам, что это — исторический день, который мы должны запомнить на всю жизнь. А те седые люди, увешанные орденами и медалями, — настоящие герои, защитившие нашу страну от фашистских захватчиков и подарившие нам счастливую, мирную жизнь. И мы помнили… Хотя до конца не понимали, почему в этот праздничный день на глазах наших бабушек и дедушек появляются слезы. Но с каждым годом все реже и короче стали подобные парады. И почти перестали показывать. А тех, кто был свидетелем или участии ком этих великих исторических событий, становится все меньше к меньше. Так что же — забыли, не помнят, не понимают?!! Но истории никогда не позволяет о себе забыть. Она живет в сердцах, в произведениях великих писателей и поэтов. И наше поколение имеет возможность знакомиться со всеми деталями того страшного времени на страницах произведений Ю. Бондарева, В. Быкова, К. Симонова, М. Шолохова, А. Твардовского, К. Воробьева, А. Солженицына др.



* Кто прячет прошлое ревниво,

* Тот вряд ли с будущим в ладу,



так писал в своем знаменитом произведении «По праву памяти» А. Твардовский. И действительно, в наше сумасшедшее время, когда человек и человечество теряют свое лицо в погоне за минутными удовольствиями, преуспеванием и наживой, когда со всех сторон слышны разговоры о росте цен и понижении уровня жизни населения, когда низкопробные зарубежные фильмы, которыми переполнен телевизионный эфир, притупляют свежеть чувств и лишают ощущения неповторимости собственной жизни — так трудно остановиться, подумать, понять, куда идет страна и человечество. А ведь сделать это необходимо, как необходимо вспомнить уроки истории, и уже не по-детски, а серьезно, по-взрослому осознать, что «не хлебом единым жив человек». Со дня победы советских войск над фашистской Германией в мае 1945 года прошло уже более шестидесяти лет. Не много осталось среди нас тех, кто понимает истинное значение этого события. Еще меньше тех, кто вообще задумывается о: том, какова роль этой войны и победы в ней в истории страны. А ведь именно сейчас настало время оценить прошлое и сделать соответствующие выводы. Один из критиков еще в конце 70-х годов прошлого века написал статью под названием «Не только с фашизмом воюем», посвященную творчеству Бондарева и Бакланова. Так что же такое фашизм? Что представляет собой то зло, с которым пришлось так отчаянно бороться нашим прадедам?



Фашизм — это одна из форм тоталитаризма. Человек в тоталитарном государстве становится рабом и вынужден безропотно служить режиму. В 30-40-е годы в Германии правил Гитлер — настоящий тоталитарный вождь, который убил в своем народе духовно-нравственное содержание, поощряя воспитание человека-зомби, фанатика, способного убивать всех «чужих;» без разбора, слепо выполнять жестокие приказы и быть всецело преданным своему вождю. Вот как описывает это явление К. Симонов в своей повести «Это мы, Господи!. . »:



Убивали за поднятый окурок на дороге.



* Убивали, чтобы тут же стащить с мертвого шапку и валенки.

* Убивали за голодное пошатывание в строю на этапе.

* Убивали за стон от нестерпимой боли в ранах.



Убивали ради спортивного интереса, и стреляли не парами и пятерками, а большими этапными группами, целыми сотнями — из пулеметов и пистолетов-автоматов!И с этой бесчеловечной, варварской силой столкнулись наши солдаты. И невероятными усилиями воли, твердостью характера, любовью к родной земле избавили страну и народ от этого жестокого врага. Читая произведения молодых авторов военного времени, нельзя не обратить внимание на одну трагическую особенность. Почти все они, так же, как и простые русские люди, сознавали то, что можно было бы назвать возможной необходимостью своей гибели. Они знали, на что идут, и бесстрашно смотрели в глаза смерти. Создавая произведения, похожие на прижизненные эпитафии, они говорили о поколении в целом, не отделяя себя от него.



Так, Н. Майоров писал о людях, которые уйдут «не долюбив, не докурив последней папиросы». Он уверен, что Когда б не бой, не вечные исканья Крутых путей в последней высоте, Мы б сохранились в бронзовых ваяньях, В столбцах газет, в набросках на холсте.



Из произведений писателей военных лет мы узнаем о различных проявлениях подвига, который может совершаться не только на поле боя и не только с помощью оружия. Главный критерий героизма они усматривают в нравственном величии человека, в силе его непокоренного духа. Вот какие слова посвятил этому поколению, ничего не пожалевшему для родины и для победы, Д.

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