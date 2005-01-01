Cочинение «День Победы»

9 мая Москва одевается в свой самый красивый наряд. На домах вывешиваются национальные флаги. Улицы украшены разноцветными флажками, цветами, картинками. Вечером зажигается праздничная иллюминация. Природа тоже помогает украсить город к празднику. На деревьях появились листочки, зазеленела трава, зацветают деревья. Особенно нарядно выглядит вишня. В этом году ко Дню Победы нарядились даже машины. На них повесили желто-черные ленточки. Это георгиевские ленточки. На георгиевские ленты навешивали в годы Великой Отечественной войны высшие солдатские награды – Ордена Славы.

9 мая 2005 года вся наша страна, я думаю, весь мир празднует 60-летие Победы над фашистами в Великой Отечественной войне.

Война началась в 1941 году и унесла миллионы жизней. Она длилась долгих четыре года. Люди воевали за свободу своей родины, чтобы мы, их потомки, могли свободно говорить на своем родном языке.

В моей семье свято чтут память моих прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной: полковников инженерных войск Александрова Николая Александровича и Органова Ивана Тимофеевича, полковника танковых войск Леонтьева Алексея Николаевича.

Они прошли всю войну и увидели победную весну. Они умерли давно, до моего рождения, но в семейных альбомах я видел их фотографии. У дедушек хранятся их награды.

Я очень горжусь своим дедушкой Вовой – Органовым Владимиром Ивановичем. Он был радистом у партизан в Белоруссии.

8 мая мы все вместе ходили на Коптевский бульвар. Там открыли Аллею Славы. На длинном стенде висят фотографии всех ветеранов войны Коптевского района. Там есть и фотография моего дедушки Вовы.

9 мая я смотрел по телевизору парад победы на Красной площади. Мне понравилось, что на трибунах вместе были и ветераны войны, и президенты многих стран.

В параде участвовали ветераны. Они проехали на старых грузовиках по красной площади.

Открывали парад военные, одетые в форму военной поры. За ними прошли солдаты разных родов войск. Это были десантники, моряки, танкисты, кинологи, кавалеристы, курсанты Суворовского, Нахимовского училищ, военные музыканты.

В конце парада над Красной площадью пролетели самолеты, позади которых в небе осталась три полосы. Это цвета Российского флага. Парад мне очень понравился. Вечером мы пошли на салют. Он был очень красивый. Обратно я шел рядом с дедушкой. На пиджаке у него звенели награды. Навстречу нам шли люди. Они поздравляли дедушку с победой, благодарили его и желали ему здоровья.

Я гордился, горжусь и буду гордиться моим дедушкой, моими прадедушками и моей великой Родиной.