Cочинение «День и ночь»

Мой город это конечно же Владикавказ. Может быть, это и не

ново, но это так, я в нем родился и рос, я хожу в одну из его школ,

я знаю его, как свои пять пальцев. И я, как его сын, отдаю ему дань

уважения и любви.

Владикавказ. Для меня существует два Владикавказа: дневной –

шумный, суетливый, заполненный вечно идущими и чего-то ждущими

людьми, и ночной – заполненный звуками ночи и залитый прозрачным

лунным светом.

Я не люблю дневной Владикавказ, хотя я и знаю его. Днем он

многолюден и шумен. Днем город как бы скрывается под покрывалом

смешной, людской суеты. Днем город превращается в немого

наблюдателя и лишь молча взирает на людей через пелену неплотно

закрытых век. Днем город погружается в бездну своих мыслей и

столетних знаний.

Ночью же Владикавказ начинает жить своей настоящей жизнью.

Улицы заполняет лунный свет, пробуждается теплый ветер, а с неба

сквозь толщу веков смотрят холодные глаза звезд. Город же начинает

вслух размышлять о вечном, это размышление похоже на бормотание

старика, сотканное из гула крыш, из шелеста деревьев, из хлопанья

ставень. Это, такое бормотание, нарушает только тихая музыка,

льющаяся ото всюду. Толи это где-то, праздник, толи это ночное

кафе, а толи это призрачные руки играют на струнах лунного света.

Но не везде так тихо и умиротворенно, некоторые, самые темные

углы города, пронизывает ледяной, столетний страх гор, которые

ночью кажутся особенно угрюмы и мрачны. И кажется вот-вот из стены

вынырнет призрачная тень джигита, в папахе, в бурке, с пистолетом,

кинжалом и саблей, верхом на призрачном скакуне. Он молча и гордо

пройдет мимо со взглядом направленным в вечность и скроется во

тьме. Он тайна города, а может быть, его хранитель, а может, его

вековой страх.

Но вот ночь кончается, ночная хозяйка – луна медленно

скрывается за крышами, звезды закрывают свои глаза. И город

засыпает до следующей ночи. ОН глубоко прячет все свои тайны и

страхи, чтобы завтра вновь их выпустить на волю.

Я люблю пить эту ночную жизнь, я слышу и понимаю ее, я часть

ее.

Вот он, мой ночной Город.

Ночь короче дня!

День сожжет меня!

Мир иллюзий в нем

сгорает!

Как и я!

(А. Кипелов)