Cочинение «День и ночь»
Мой город это конечно же Владикавказ. Может быть, это и не
ново, но это так, я в нем родился и рос, я хожу в одну из его школ,
я знаю его, как свои пять пальцев. И я, как его сын, отдаю ему дань
уважения и любви.
Владикавказ. Для меня существует два Владикавказа: дневной –
шумный, суетливый, заполненный вечно идущими и чего-то ждущими
людьми, и ночной – заполненный звуками ночи и залитый прозрачным
лунным светом.
Я не люблю дневной Владикавказ, хотя я и знаю его. Днем он
многолюден и шумен. Днем город как бы скрывается под покрывалом
смешной, людской суеты. Днем город превращается в немого
наблюдателя и лишь молча взирает на людей через пелену неплотно
закрытых век. Днем город погружается в бездну своих мыслей и
столетних знаний.
Ночью же Владикавказ начинает жить своей настоящей жизнью.
Улицы заполняет лунный свет, пробуждается теплый ветер, а с неба
сквозь толщу веков смотрят холодные глаза звезд. Город же начинает
вслух размышлять о вечном, это размышление похоже на бормотание
старика, сотканное из гула крыш, из шелеста деревьев, из хлопанья
ставень. Это, такое бормотание, нарушает только тихая музыка,
льющаяся ото всюду. Толи это где-то, праздник, толи это ночное
кафе, а толи это призрачные руки играют на струнах лунного света.
Но не везде так тихо и умиротворенно, некоторые, самые темные
углы города, пронизывает ледяной, столетний страх гор, которые
ночью кажутся особенно угрюмы и мрачны. И кажется вот-вот из стены
вынырнет призрачная тень джигита, в папахе, в бурке, с пистолетом,
кинжалом и саблей, верхом на призрачном скакуне. Он молча и гордо
пройдет мимо со взглядом направленным в вечность и скроется во
тьме. Он тайна города, а может быть, его хранитель, а может, его
вековой страх.
Но вот ночь кончается, ночная хозяйка – луна медленно
скрывается за крышами, звезды закрывают свои глаза. И город
засыпает до следующей ночи. ОН глубоко прячет все свои тайны и
страхи, чтобы завтра вновь их выпустить на волю.
Я люблю пить эту ночную жизнь, я слышу и понимаю ее, я часть
ее.
Вот он, мой ночной Город.
Ночь короче дня!
День сожжет меня!
Мир иллюзий в нем
сгорает!
Как и я!
(А. Кипелов)