Cочинение «Дети войны»

Однажды вечером, после просмотра военного фильма, бабушка решила рассказать о том, как войну пережила она.

- Страшно, больно вспоминать. У нас ничего не было. Мы жили в Орловской области, Зманенском районе, в деревне Городище, в заброшенной землянке. Войну фашисты начали без предупреждения 22 июня 1941 года. В четыре утра женщины и дети в деревне проливали слезы которые, к сожалению, никому и ничем не помогли помочь.

В нашей семье было шесть детей. Отец ушел на фронт. Мне было восемь лет, я закончила первый класс. В августе наши войска стали отступать. Начальство уехало. Две недели никого не было видно. Потом появились немцы. Они стали отстреливать коров, кур, свиней. Занимали лучшие дома, а их жильцов выгоняли на улицу. . .

Зима для нас была очень суровой. Ели мы мелкую картошку из чугунного котелка. Соль стоила очень дорого. Мать покупала ее малым количеством. Каждому доставалось по щепотке.

Вскоре немцы погнали народ. Мы шли всей семьей. Дороге не было конца. . . С двух сторон находился конвой. Ночевали на сырой земле. По вечерам подъезжала машина, оттуда фашисты кидали в толпу куски хлеба. Мы, умирающие от голода, бросались на этот хлеб, придавливая друг друга. Немцы относились к нам, как к скоту.

Остановились мы на станции Почин, около деревни Барики. Я смутно помню составы . . . Все пути были заняты, к нам подошел румын и сказал:

«Если вы сможете, убегайте в деревню, сейчас немцы начнут расстрел!» И вправду, только мы скрылись за деревьями, как послышались выстрелы и беспомощные крики людей. . .

В деревне нас приютила старая бабушка. У нее мы прожили неделю. Чтобы не умереть от голода, ходили и просили милостыню.

Фашисты стали подходить к деревне. Эта территория сразу же покрылась криками и паникой. Немцы брали факелы и поджигали соломенные крыши домов. Из горящих развалин пытались выбраться люди. Но смогли не все. Выжившие побежали в овраг, который находился за деревней.

К четырем утра все стихло. В пять на горизонте появились русские солдаты! Нашему счастью не было конца! Безмерно счастливые, мы отправились домой.

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