Cочинение «Детская и художественная литература Монголии»

В 1921 году в Монголии произошла народная революция. До революции Монголия была одной из самых отсталых стран с почти поголовной неграмотностью. Пастухи, охотники и земледельцы не имели доступа к феодальной культуре, которая развивалась либо при монастырях, где имелись типографии для печатания религиозных книг, Либо среди небольшой образованной прослойки высших классов. Народ создавал свою собственную культуру, письменные памятники культуры ходили в списках, с помощью кисти и туши переписывались книги для чтения, которые затем передавались из рук в руки теми, кто умел читать. Недаром в народных сказках бедняк часто посылает своего сына в город, чтобы он там научился читать и писать.



Среди рукописных книг были и такие, которые в равной степени годились и взрослому и юному читателю, например приключенческая повесть «История о монахе и шутовстве»; фантастический роман «Дорога на Запад, удивительные приключения из старых и новых времен». Эти книги в течение столетий служили развлечением и поучением молодому поколению и в пересказах. Монгольские сказки удивительно отражают весь быт, все социальные и нравственные проблемы народа. Одним из постоянных сказочных персонажей становится козленок, который был товарищем игр деревенских ребятишек. Надо еще учесть, что деревни в нашем смысле слова в те времена почти не было. Скотоводы перекочевывали с места на место в поисках пастбищ для скота, перенося свои юрты и немудреный скарб. Сказки о непослушном козленке, о глупом козленке, о ленивом козленке составляли обширный репертуар, предназначенный детям. Козленок «пародировал» или «моделировал» поведение детей. Все, что с ним случалось, служило предостережением от последствий глупых поступков, невинной лжи и т. д.



Другой часто встречающийся мотив — это стремление учиться, уверенность в том, что человека грамотного обходит беда. В сказке «Счастье Ананды» отец заставил сына выучиться грамоте, игре на флейте и игре в шахматы. И все это пригодилось Ананде, а его сверстник, который считал, что богатство освобождает его от любых усилий чему-нибудь научиться, спасается от гибели только благодаря Ананде.



Много сказок посвящено героям, которые, не думая о себе, делают добро людям. Одна из сказок так и называется «Не для себя человек родится», но и во многих других сказках проходит эта идея красной нитью (в том числе любовь к отечеству, ради которого герои жертвуют жизнью,— «Батор-Седкилту»): «Дам-дин-музыкант», «Сказка о дружбе» и другие.



Много сказок о хитрецах, которые всегда нищие, бродяги, не стремящиеся к обогащению. Для них самое главное справедливость. Чем еще, как не умом и хитростью, мог состязаться бедняк со всесильными ханами. И «Хитрый бадарчи» всегда выходит победителем в таких состязаниях и всегда помогает восстановить справедливость, помогает тому, кто бессилен перед беззаконием, перед властью и богатством («Хитрый бадарчи», «Бадарчи-судья» и др. ).



Монгольские сказки в чем-то сродни притче. В них раскрывается история типичная, которая может случиться с каждым, рассказывается конкретный случай. От притчи их отличает то, что не нужно докапываться до аллегорического смысла. История конкретна, да и рассказчик спешит сделать вывод, подчеркнуть основной смысл рассказанного. Например, в «Сказке о дружбе» говорится: «Потому что, когда у человека есть верные друзья, беда боится входить в юрту такого человека», или: «Так часто бывает: другому человеку смерть готовишь, а своя беда уже в юрту вошла».



На русском языке издано несколько сборников монгольских сказок, и они входят в сборники сказок разных народов. В 20-е годы наступает новый этап в развитии детской литературы. Инициаторами и активными деятелями в области развития новой, современной прозы для детей были председатель Литературной академии Жамьян-Саид и писатели Дамдинсурэн и Буяннэмэх. В создании литературы специально для детей принимали участие известные ученые: филологи, фольклористы, историки, например академик и писатель Б. Ринчен.



Сегодня в Монголии насчитывается несколько десятков писателей, пишущих специально для детей. В их книгах отражается жизнь города и деревни, с ее укладом, особенностями, природой и, главным образом, чисто детскими проблемами. Герои — школьники, трудолюбивые и ленивые, конфликты в повестях или рассказах связаны именно со школьными делами детей. Однако монгольский школьник принимает участие в труде взрослых: он охотник, скотовод, земледелец, он работает рядом со взрослыми и помогает семье. Трудолюбие — одно из самых важных качеств, которое стремятся воспитать в детях монгольские писатели, ведь труд — основа благополучия общества: и нравственного, и экономического, и культурного. Почти в каждой сказке или рассказе речь идет о том, как жизненно необходимо трудиться.



В рассказах Б. Бааста «Белый козленок», «Черный козленок», «Славный Байдий» трудолюбие — главный мотив. Автор рисует беды, постигшие черного козленка и его маму из-за того, что козленок не сделал запасов на зиму, не приготовил жилище. Писатель прославляет Байдия, ученика седьмого класса, за то, что тот охотился как настоящий мужчина. Да и во многих рассказах других монгольских писателей главное — прославление труда. Многие писатели рассказывают о народной революции, о том, как она изменила жизнь бедняков, как дети помогали партизанам (Д. Гармаа. «Незнакомец», «Замарашка»), причем часто; в этих рассказах изображается бытовая сценка, либо описывается случай, но все это очень лаконично, подобно тому как передается устное предание.



На русский язык переведены два сборника рассказов: «Ты живешь для народа» и «Славный Байдий».

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