Cочинение «Детство опалённое войной»

Каждый год среди весны, когда радостно поют птицы и зацветает сирень, наступает святой для нашей Родины день – День Победы. Мы вспоминаем тех, кто не щадил себя во имя победы над фашистскими захватчиками, вспоминаем героев - живых и павших.



В Великой Отечественной войне участвовали не только взрослые, но и дети. Они были и моими ровесниками, и чуть постарше или чуть помладше. Жизнь детей в годы войны была суровой, особенно тех, кто принимал участие в боевых действиях, помогая взрослым в подполье на аккупированой территории и в партизанских отрядах. Родина отметила подвиги ребят высшей наградой, присвоив им звание - Герой Советского Союза. Это пионеры - герои Валя Котик, Зина Портнова, Леня Голиков, Марат Казей, Боря Цариков, Володя Дубинин. Многие из них не дожили до Победы, не узнали взрослой жизни, но о них рассказано в книгах, сняты фильмы.



Выдающийся русский писатель Валентин Петрович Катаев создал много произведений для детей. Самое известное из них – повесть «Сын полка».



Повесть «Сын полка» возвращает нас к трудным, но героическим событиям военных лет, о которых мы знаем сейчас из книг и учебников. Читая эту книгу, ты, как будто невольно, становишься участником происходящих событий.



Я узнала о судьбе простого крестьянского мальчишки Вани Солнцева. Война отняла у него все: родных, дом, детство. Ему пришлось пройти через многие испытания. Окружающие Ваню взрослые военные люди помогли ему стать не только смелым разведчиком, но и человеком с большой буквы.



В повести показана несовместимость понятий война и детство. Детство - это начало жизни, радость, а война – это страх, насилие, смертельная опасность. Взрослые бойцы, солдаты это понимают, поэтому, накормив и обогрев Ваню, отправляют его в тыл. Он снова бежит на фронт и попадает к артиллеристам. Для капитана Енакиева Ваня стал настоящим сыном. И как Ваня не сопротивлялся, его отправляют с фронта в мирную жизнь. Он поступил в суворовское училище, где были в основном такие же мальчишки, как он знающие о войне не понаслышке.



Великая Отечественная война принесла нашей стране много горя. Она разорила сотни городов и сел. Уничтожила миллионы людей. Лишила тысячи ребят родителей. Это была одна из самых страшных войн в истории нашей страны. Забывать об этом никак нельзя! Сегодня в мире неспокойно, и даже маленькие войны, которые называют «вооруженные конфликты», приносят людям страшное горе, разрушаются семьи, делают детей сиротами, инвалидами, калечат их души.



Книги о войне помогают увидеть и понять глубину чужого горя, хотя бы немного пережить его, вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны.



Р. Рождественский написал стихотворение, строками из него я хочу закончить свое повествование.



Помните! Через века, через года, – помните!



О тех, кто уже не придет никогда, - помните!



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Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!



Какою ценой завоевано счастье, - помните!



Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!



Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!