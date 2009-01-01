Cочинение «Диктор Ляля»

Вся наша страна будет отмечать день Победы. Этот праздник, наверное, самый народный, потому что из каждой семьи кто-то ушел на фронт, а оставшиеся дома делали все, чтобы приблизить день Победы.

Мои прадеды и прапрадед тоже ушли на фронт, а вот прабабушка Ляля «воевала» с фашистами в Челнах. Ей тогда было пятнадцать-шестнадцать лет. Я ее помню очень пожилой. Но и в этом возрасте бабушка Ляля поражала меня и всех своим красивым голосом, правильной речью. Вот этот ее талант разглядели, а вернее, расслышали работники радио. Оказалось, что бабушка прекрасно говорит и по-татарски, и по-русски. Ей было поручено переводить сводки с фронта, которые читал главный диктор страны Левитан, на татарский язык и передавать их по радио. Именно от нашей бабушки Ляли челнинцы узнавали о всех событиях на фронтах войны. Ее выступления ждали, собираясь у динамиков и радио. Бабушка рассказывала мне, что самым счастливым днём ее жизни стало 9 мая 1945 года, когда ей передали листок с сообщением о нашей Победе. Бабушка долго не могла взять себя в руки, плакала от радости, но потом заставила себя успокоиться и прочитала сообщение.

Бабушка Ляля умерла совсем недавно, в 2009 году. 9 мая, когда по телевизору показывают нашу Победу, я представляю, как моя совсем молодая бабушка с волнением передает самую радостную сводку войны.

Наших родных – участников Великой Отечественной войны – нет в живых, но они живут в нашей памяти, в нашей благодарности им за Великую Победу.