Cочинение «Добрые руки матери»

В жизни каждого человека есть что-то дорогое, важное, оставляющее след и память на всю жизнь. События, люди, вещи, мысли - для всех это что-то свое, что-то личное. Но есть одно - то, что не заменят ни вещи, ни поступки, ни слова, ни памятные даты. То, о чем вспоминаешь в самые светлые и самые горькие минуты, то, что больше всего мы любим, даже если порой и не задумываемся об этом. Это руки матери - добрые, нежные, сильные, заботливые.



Разумеется, мы не можем помнить, но все знаем: они - самое первое, что мы почувствовали в жизни, когда пришли в этот новый, незнакомый и удивительный мир. Конечно, это были материнские руки, прижавшие к теплой груди, защитив от всех тревог и забот. Мама всегда рядом. Если мы болеем, она сидит возле нашей кровати, волнуется, но приободряет, успокаивает. А когда у нас случаются какие-то неприятности, проблемы, с которыми мы не можем справиться самостоятельно, обиды, разочарования, мы сразу же идем к ней, к маме. И она всегда приласкает, утешит, подскажет и научит. И когда ее теплая ладошка нежно касается наших волос, все неприятности и огорчения уходят, словно она отодвигает их от нас своей материнской рукой.



В руках матери заключена какая-то волшебная сила. Как часто бывает, когда что-то беспокоит (мучит головная боль, или тревожит зуб, или болит живот), маме стоит лишь приложить свою ладонь к больному месту, и боль отступает. И приходят удивительное спокойствие, умиротворение, и радостно становится на душе. В такие минуты я обычно засыпаю, сама того не заметив, а, проснувшись, уже и не помню о том, что что-то болело. Разве же это не настоящее волшебство!



А какие чудеса творят эти руки на кухне! Я не помню ни одного дня, чтобы мама не удивила нас чем-нибудь необычным. Как часто, едва переступив порог, мы уже улавливаем заманчивый аромат, струящийся из кухни. А на столе уже дымится золотистый суп, пестрят всеми цветами лета салаты. А праздничные торты, пироги, печенья или пирожные с кремом. Все это приготовлено для нас умелыми руками мамы. И когда только она все успевает!



Детство и юность - самая прекрасная пора. Но нам кажется, что у нас столько дел. Нам столько хочется успеть, мы всегда куда-то спешим. Пришли домой и нам уже непременно нужно бежать! Учим уроки или читаем книгу - а тут вдруг важный звонок, друзья уже ждут. А по телевизору такой интересный фильм - ни за что нельзя пропустить! Все бросаем и спешим, спешим. А вечером утомленные дневными заботами, сбросив вещи, ложимся спать.



Но на утро все оставленные книжки ждут нас на полке с закладками на нужных страницах, а смятая и, порой перепачканная, одежда аккуратно висит в шкафу - чистая и идеально выглаженная. Пока мы спали, заботливые мамины руки все сделали для того, чтобы мы как всегда беззаботно начали свой новый день.



К сожалению, мы так редко задумываемся о том, сколько времени и сил, сколько труда и здоровья, сколько ласки и заботы тратит на нас мама. Сколько дел успевают сделать за день ее золотые руки. А ведь сколько всего на ее хрупких плечах - работа, дом, семья.



Мне на глаза как-то попалась прекрасная, грустная, но очень поучительная сказка о Гусыне. В жаркий день вывела мать Гусыня на прогулку своих маленьких гусят. Она впервые показала детям большой мир. Этот мир был ярким и радостным: сладкие зеленые стебельки, теплое и ласковое солнце, мягкая прохладная трава, и вокруг множество голосов пчел, жучков, шмелей, бабочек. Гусята были счастливы. Они стали расходиться по огромному зеленому лугу. Когда жизнь счастливая, а на душе мир и покой, о матери часто забывают. Стала Гусыня звать своих детей, но они не слушались. И вдруг небо покрыли темные тучи, на землю упали крупные капли дождя. И гусята поняли, что мир не такой уж уютный и беззаботный. Только тут все они вспомнили о матери. Подняли они свои маленькие головки и побежали к ней. А Гусыня подняла крылья и прикрыла ими всех своих детей, спрятала от дождя, града и ветра. Потому что крылья существуют, прежде всего, для того, чтобы прикрывать детей, а потом уж для того, чтобы летать. Под крыльями было тепло и безопасно, а откуда-то издалека доносился грохот грома, вой ветра и стук градин. И гусятам и в голову не приходило, что крыло имеет две стороны: внутри было тепло и уютно, а снаружи - холодно и опасно. Как только гроза стихла, дети требовательно запищали, чтобы мать выпустила их. Гусыня осторожно раскрыла крылья, и гусята снова разбежались по лугу.

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