Cочинение «Догматическое богословие»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

Привести свидетельства Священного Писания, что Господь Иисус Христос есть истинный Бог по естеству (свидетельства Самого Господа Иисуса Христа) .

После исцеления расслабленного в субботу иудеи упрекают Его за нарушение покоя, на что Иисус отвечает: “Отец Мой доныне делает, и Я делаю” (Ин. 5: 17) . В ответ иудеи “ещё более искали убить Его” , за то, что Он делает “Себя равным Богу” (Ин. 5: 18) . Не отвергая этого Иисус Христос утверждает Свое равенство Отцу:



• “что творит Он, то и Сын творит также” (Ин. 5: 19) ;



• “как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет кого хочет” (Ин. 5: 21) ;



• “Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили и Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его” (Ин. 5: 22-23) ;



• “Как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе” (Ин. 5: 26) .



Кроме того, сами чудеса, творимые Иисусом свидетельствуют о Его божественности (Ин. 5: 36; 15: 24) и единстве с Отцом (Ин. 10: 30,38) .



Иисус неоднократно цитирует Писание, возвещавшее грядущего Мессию. Иудеи уповали на букву Закона, как на источник вечной жизни, но Писание лишь указывает на этот источник, который есть Христос (Ин. 5: 39) , способный подобно Отцу дать “жизнь вечную” (Ин. 10: 38) овцам Своим.



Иисус Сам присваивает Себе свойства, присущие лишь Божеству:



• вечность (“прежде нежели был Авраам, Я есмь” (Ин. 8: 58) ; “И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира” (Ин. 17: 5) ) ;



• всеведение (“Как Отец знает Меня, так и я знаю Отца” (Ин. 10: 15) ; обращаясь к Нафанаилу, Иисус говорит: “прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя” (Ин. 1: 48; см. Ин. 4: 17,50) ) ;



• Христос есть “хлеб, сходящий с небес и дающий жизнь миру” (Ин. 6: 33) , “хлеб жизни” (Ин. 6: 48) источник жизни, из Которого истекает вода, “текущая в жизнь вечную” (Ин. 4: 14; 5: 24,40) . В Его воле воскресить человека “в последний день” (Ин. 6: 40) и даровать ему “жизнь вечную” (Ин. 10: 28; 11: 25) .



Христос не раз говорит о теснейших, исключительных взаимоотношениях с Отцом, неповторимых более никем: “Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть” (Мф. 11: 27) .



Одно из самых распространенных имен Иисуса Христа в корпусе Священного Писания 0 Сын Божий. На суде Каиафы, перед лицом надвигающейся смерти Христос исповедует Себя Сыном Божиим (Мк. 14: 62) . На протяжении всего Своего земного служения Он неизменно словом и делом являет Свое единство с Отцом Небесным (Мф. 7: 21; 10: 33; 18: 35) , называя Себя “Сыном единородным” (Ин. 3: 16) , т. е. Тем, чье место в мироздании исключительно и неповторимо по определению, “Богом истинным от Бога истинного” .



Как Вы понимаете термины природа (сущность) и ипостась (лицо) ?



Введением четкого различия и противопоставления “ипостаси” природе мы обязаны отцам Каппадокийцам. “Сущность” и “ипостась” были известны уже Оригену и св. Дионисию Александрийскому, но при этом несовершенство догматических формулировок приводило к нарушению “не только единства существа, но и единства чести и славы” . Во времена становления троического богословия термины “upostasiz” и “ousia” были почти синонимами, например у Аристотеля, метафизическая схема которого была взята св. Василием Великим за филологическую основу учения о Пр. Троице, термин “первичная усия” означал индивидуальное существование, а “ипостась” - просто существование. В IV в. появилась острая необходимость нарождающимся лжеучениям противопоставить стройную богословскую систему с оригинальным понятийным словарем. И появление троичной терминологии послужило отправной точкой для развития христологического учения, а значит и решения антропологического вопроса.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--