Cочинение «Дорогие частички моей семьи»

Вся моя семья - это мама, папа, старшая сестра, бабушка и я. Свою семью я очень люблю. Семья - это самое святое для меня. И я счастлива, что окружена самыми дорогими людьми.

Как многочисленные ветви дерева держат крону, а крепкие корни держат ствол, так и в моей семье: крепость её состоит из родных мне частичек, которые всегда в любое время как одно целое.

Моя мама - это самая главная частичка семьи, потому что без мамы, по-моему, не может быть семьи, ведь мама - душа и сердце семьи. Для меня мама - лучшая подруга: ей я рассказываю все свои тайны, а она их надежно хранит в своем сердце. Сердце у моей мамы огромное - её любви хватает нам всем. Всегда поможет, всегда поддержит, всегда подскажет. От неё я учусь доброте.

Вторая частичка - это мой папа, честный и справедливый, надежный во всем: если он дал слово, то обязательно его сдержит. Он - сила семьи, крепкий её стержень. Всегда выполняет работу, которую должны делать мужчины. Но и не только. А как он готовит! Любая хозяйка может позавидовать его кулинарным способностям - особенно в приготовлении рыбных блюд! Ведь рыбалка - его увлечение.

С виду мой папа строгий и серьезный человек, но на самом деле очень веселый и добрый. Если у меня плохое настроение или проблемы в школе, папа запросто может меня развеселить, и все проблемы становятся мелкими и решаемыми - и на весь день хорошее настроение.

Ещё одна частичка моей семьи - моя любимая сестренка. Разница в возрасте у нас 8 лет, но любим мы друг друга очень сильно. Сестренка научила меня многому: писать, читать, готовить, приучила и к музыке - теперь я учусь в музыкальной школе. Она - интересный человек с интересной жизнью. Учится на пиарщика, вкус у неё тонкий, изящный - это помогает ей в моделировании одежды, а рисует она потрясающе! Ещё она увлекается танцем живота, восточной культурой и отлично учится в университете. Я бы назвала свою сестренку энергией нашей семьи, "горящим домашним очагом".

И ещё очень важная частичка семьи - моя бабушка. Удивительный, потрясающий, неунывающий человек! Она никогда не сидит на месте: то сажает цветы в теплице, то готовит обед, то вяжет - всегда найдет чем заняться. К труду и нас с сестрой приучила, чтобы все свободное время было чем-то занято, бездельников она не любит. Бабушка - мудрость нашей семьи.

Я горжусь своей семьей!