Cочинение «Достопримечательности Киева »

Украина имеет большую историю и богатую культуру. Поэтому у нас много достопримечательностей. Вполне естественно, что столица страны, Киев, насчитывает наибольшее количество достопримечательностей. Это — один из самых старых городов Европы. С незапамятных времен Киев был центром славянской культуры. В городе много старинных соборов и церквей, музеев и памятников, прекрасных улиц и скверов. Главная улица Киева, конечно, Крещатик. Если вы никогда не были в Киеве, вам следует начинать осмотр достопримечательностей отсюда. Улица длиной всего один километр, но очень впечатляющая. Киев известен Киево-Печерской лаврой. Более 80 зданий было возведено на ее территории за девятьсот лет существования монастыря. Туристы всегда приходят взглянуть на памятник Богдану Хмельницкому, известному украинскому деятелю и военачальнику. В Киеве много других достопримечательностей. Одна из них — Государственный исторический музей Украины. В нем выставлено более 50 тысяч экспонатов. Экспозиция рассказывает нам об истории Украины и культуре с античных времен до наших дней. Стоит осмотреть Золотые ворота, Андреевскую церковь, памятники Владимиру и Тарасу Шевченко. Киевский театр оперы и балета им. Шевченко, Киевский драматический театр им. Ивана Франко хорошо известны по всей стране. Любая достопримечательность интересна по-своему, и, посещая их, мы больше узнаем и любим нашу страну.