Cочинение «Достопримечательности России»

Россия - страна с бурной многовековой историей и богатой культурой. Некоторые архитектурные и историко-культурные памятники на территории РФ внесены в список объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО, в том числе Московский Кремль и Красная площадь, исторический центр Санкт-Петербурга и дворцово-парковые комплексы его окрестностей, исторические памятники Новгорода, историко-культурный комплекс Соловецких островов, белокаменные памятники древней Владимиро-Суздальской земли и городов "Золотого Кольца России", церковь Бориса и Глеба в Кидекше, Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде, Церковь Вознесения в Коломенском, Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" и др.



Исторические места - Москва, Новгород, Бородино, Ростов Великий, Смоленск, Псков, Тула, Рязань, Орел, Волгоград, многочисленные города Сибири - в каждом из них (да и во множестве других мест страны) обязательно найдется что посмотреть.



Москва



Москва, столица и самый большой город страны, - место соредоточения таких уникальных достопримечательностей, как Третьяковская Галерея, Триумфальная арка на Кутузовском проспекте, Музей имени Пушкина, галерея Шилова, Храм Христа-Спасителя, Богоявленский Собор и Свято-Данилов монастырь. Многочисленные церкви и монастыри Москвы, мемориальный комплекс на Поклонной горе, Большой Кремлевский дворец, Новый и Старый Арбат, Бульварное кольцо, Кутузовский проспект, Сергиев Посад, Коломенское, усадьбы Кусково, Архангельское, Царицыно, Абрамцево, Гостиный Двор и Манежная площадь, знаменитые "высотки" сталинской эпохи, ВВЦ с "Рабочим и колхозницей", зоопарк, "Японский сад" в Ботаническом саду, цирки и известные во всем мире многочисленные театры - вот что привлекает сюда сотни тысяч гостей.



Санкт-Петербург



Санкт-Петербург получил за свой историко-архитектурный ансамбль неофиуиальный статус "Северной Венеции". Здесь расположены Эрмитаж, Петропавловская крепость, Крондштадт и Петергоф, знаменитые музеи - Русский, Кунсткамера, Пушкина, Достоевского и др. , 16 профессиональных театров (в т. ч. знаменитые Мариинский, Театр оперы и балета им. Мусоргского, Большой драматический театр). Соборы - Казанский, Никольский, Исакиевский, Спаса-на-Крови, Александро-Невская Лавра. К уникальным архитектурным памятникам относятся Адмиралтейство, здание Университета, стрелка Васильевского острова со зданием Биржи, Дворцовая площадь с Зимним Дворцом, Александровской колонной и аркой Главного штаба, площадь Декабристов (бывшая Сенатская) с памятником Петру I ("Медный всадник", 1782 г. ), Смольный и Летний сад.



Уникален ансамбль Невского проспекта - Казанский собор, улица зодчего Росси и площадь Островского с Санкт-Петербургским академическим театром драмы и Российской национальной библиотекой, площадь Искусств со зданием Русского музея, Марсово поле, Летний сад и Инженерный замок. Среди памятников классицизма и ампира Санкт-Петербурга - Академия художеств (1764-88 гг. ), Адмиралтейство (1806-23 гг. ), Горный институт (1806-11 гг. ), Нарвские ворота (1827-34 гг. ), знаменитые мосты, каждый из которых является произведением искусства и образцом инженерного мастерства. В память о жертвах блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны в 1960 г. создан архитектурно-мемориальный комплекс на Пискаревском кладбище. В пригородах Санкт-Петербурга - Петродворце (Петергофе), Пушкине (Царском Селе), Павловске, Гатчине и др. рсположены уникальные дворцово-парковые ансамбли XVIII-XIX веков.



Волгоград



Волгоград – достопримечательностью является мемориальный комплекс "Мамаев Курган" с уникальным огромным монументом "Родина-Мать", панорама сталинградской битвы и живописная набережная.



Владимир



Владимир - средневековые Успенский и Дмитриевский собор, Боголюбово, храм Покрова-на-Нерли, Золотые ворота (1164 г. ) с Надвратной церковью (отреставрирована в 1469 г. ), Успенский собор (1158-60 гг. ), фрески Андрея Рублева и Даниила Черного, резной барочный иконостас (1773-74 г. ), Дмитриевский собор (1194-97 гг. ), церкви Николы (XVII в. ) и Спаса (XVIII в. ) у подножия Козлова вала, Георгиевская барочная церковь (1783-84 гг. ), церковь Николы Мокрого в Галеях (1732-35 гг. ), церковь Успения Богородицы (1649 г. ), Никитская церковь (1765 г. ), Вознесенская церковь (1724 г. ). Монастырские комплексы Рождественского монастыря (Рождественский собор, 1192-95 гг. , перестроен в 1859-64 гг. ), крепостные стены (XVIII в. ), Княгинин монастырь (основан в XII-XIII вв. ), Успенский собор (1200-01 гг. , фрески 1647-48 гг. ) с усыпальницей княгини Марии, ее сестры Анны, а также жены и дочери Александра Невского.



Великий Новгород



Великий Новгород - памятник "Тысячелетие России", Софийский собор (1045-50 гг. ), соборы Николо-Дворищенский (около 1113 г. ) и Георгиевский Юрьева монастыря (около 1117 г. ), церковь Спаса-на-Нередице (1198 г. ), Федора Стратилата-на-Ручье (1360-61 г.

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