Cочинение «Достопримечательности США»

Следует начать осмотр достопримечательностей США с Вашингтона. В Вашингтоне много красивых парков и садов. Интересно увидеть известные вишневые деревья — подарок от Японии. Их привезли в Америку в 1912 году. Музей НАСА посвящен достижениям США в покорении космоса. Капитолийский холм — самое высокое место в городе. Существует закон, запрещающий строительство зданий выше, чем Капитолий на Капитолийском холме. От Капитолия к Белому дому проходит Пенсильвания-авеню, место всех процессий и парадов. Мемориал Линкольна и памятник Вашингтону — самые известные в городе. Памятник Вашингтону — одна из самых впечатляющих достопримечательностей. Он расположен в парке Потоник. Он был воздвигнут в честь первого президента США в 1888 году.



Его называют «Карандаш», потому что это одно из самых высоких каменных строений в мире и самое высокое в США. В Филадельфии есть много достопримечательностей, например Национальный исторический парк. Можно также увидеть Колокол свободы, который является символом освобождения. Звук этого колокола оповестил людей о первом публичном чтении Декларации независимости в июле 1776 года. Можно также посетить Художественный музей Филадельфии — один из самых больших художественных музеев мира. Следует побывать в Нью-Йорке, городе небоскребов и статуи Свободы. Новый американский иммиграционный музей был открыт у ее основания. Оперный театр Метрополитен, сад Мэдисон-сквер, музей современного искусства привлекают туристов. Можно посмотреть Космический центр Линдона Б. Джонсона возле Хьюстона в Техасе или поехать во Флориду или Калифорнию, чтобы побывать на пляжах тихоокеанского и атлантического побережий.



Мне бы хотелось увидеть все это своими глазами.