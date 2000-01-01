Cочинение «Достопримечательности Великобритании »

В Великобритании очень много достопримечательностей. Это как современные, так и древние памятники, такие как Стоунхендж, стена Хейдриана, замок Дорем и Собор в Йорке. В северной Англии находится знаменитый район озер. В Эмблсайде можно посетить «Музей пароходства». Пароход «Долли», которому 150 лет, — самый старый в этом музее. В Йорке туристов обычно привлекает Национальный железнодорожный музей. Он рассказывает об истории изобретения паровоза Стивенсоном. Но больше всего привлекают внимание достопримечательности Лондона. Среди них: Вестминстерское аббатство, здание Парламента, Букингемский дворец, собор св. Павла, Лондонский мост, Тауэр. Лондон расположен на реке Темзе. Его население более 11 млн человек. Это — красивый древний город. Он был основан более 2000 лет назад. На здании Парламента можно увидеть знаменитые башенные часы Биг Бен, символ Лондона. В действительности Биг Бен — это колокол, который отбивает каждые четверть часа. Еще один памятник, который может поразить, — это Букингемский дворец. Это резиденция королевы. Лондон также знаменит своими парками. Гайд-парк — самый демократичный парк в мире, здесь любой может сказать все, что хочет. Лондонский зоопарк находится в Риджентс-парке. Мне бы хотелось все это увидеть собственными глазами.