Cочинение «Драматично описание Руси в летописи «Речь философа»»

«Речь философа» имела для древнерусского читателя познавательное значение—в ней кратко излагалась вся «священная история» и сообщались основные принципы хри-| минского вероисповедования. Вокруг имени Владимира группировались различные народные предания. Они отразились и в летописи — в воспоминаниях 0 щедрости князя, его многолюдных пирах, куда приглашались два ли не все дружинники, о подвигах безвестных героев, живших во времена этого князя; о победе отрока-кожемяки над печенежским богатырем или о старце, мудростью своей освободившем от осады печенегов город Белгород. Об этих легендах речь еще пойдет ниже.



После смерти Владимира в. 1015 г. между его сыновьями снова разгорелась междоусобная борьба. Святополк—сын Ярополка и пленницы-монашки, которую Владимир, погубив брата, сделал своей женой, убил своих сводных братьев Бориса и Глеба. В летописи читается краткий рассказ о гибели князей и о борьбе их брата Ярослава Владимировича со Святополком, завершившейся военным поражением последнего и страшным божественным возмездием. Когда разбитый в бою Святополк обратился в бегство, на него «нападе» бес, и «раслабеша кости его, не можаше седети на кони». Святополку кажется, что за ним следует по пятам погоня, он торопит своих дружинников, которые несут его на носилках. «Гоним божьим гневом», Святополк умирает в «пустыни» (в глухом, незаселенном месте) между Польшей и Чехией, и от могилы его, по словам летописи, «исходит. . . смрад зол». Летописец пользуется случаем подчеркнуть, что страшная смерть Святополка должна послужить предостережением русским князьям уберечь их от возобновления братоубийственных раздоров. Эта мысль прозвучит со страниц, летописи еще не раз: и в рассказе о смерти Ярослава, и в описании распрей среди его сыновей в 70-х гг. XI в. , и в рассказе об ослеплении теребовльского князя Василька его братьями по крови — Давидом и Святополком.



В 1037 г. в летописи рассказывается о строительной деятельности Ярослава (в частности, о закладке знаменитого Софийского собора в Киеве, крепостных стен с Золотыми воротами и т. д. ) и прославляется его книголюбие: князь «книги любил, читая их часто и ночью и днем. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык». Летописная похвала — не преувеличение: книгописная и переводческая деятельность в начале XI века действительно была очень интенсивной.



В статье 1054 г. летописец излагает предсмертное завещание Ярослава, призывавшего своих сыновей жить в мире, беречь землю «отець своих и дед своих», которую они обрели «трудом своим великим», подчиняться старшему в роде — киевскому князю.



В 1093 г. русские князья потерпели поражение от половцев. Это событие явилось поводом для новых рассуждений летописца о том, почему бог «наказывает Рускую землю», почему плач слышен на всех улицах. Драматично описание страданий русских пленников, угоняемых на чужбину; бредут они «страждуютие, печальные, измученные, стужей скованные, голодные, жаждущие, в горе, с осунувшимися лицами, почерневшими телами», со слезами обращаясь друг к другу: «Я был из этого города», а другой: «А я — из того села». Этой статьей, как говорилось выше, возможно, заканчивался Начальный свод.



Последнее десятилетие XI в. было полно бурными событиями.



После междоусобных войн, зачинщиком и непременным участником которых был Олег Святославич («Слово о полку Игореве» именует его Олегом Гориславичем), князья собираются в 1097 г. в Любече на съезд, на котором решают отныне жить в мире и дружбе, держать владения отца и не посягать на чужие уделы. Однако сразу же после съезда свершилось новое злодеяние: волынскии князь Давыд Игоревич убедил киевского князя Святополка Изяславича в том, что против них злоумышляет теребовльский князь Васильке Святополк и Давыд заманили Василька в Киев, пленили его и выкололи ему глаза. Событие это потрясло всех князей: Владимир Мономах, по словам летописца, сетовал, что такого зла не было на Руси «ни при дедах наших, ни при отцах наших». В статье 1097 г. мы находим подробную повесть о драматической судьбе Василька Геребовльского; вероятно, она была написана специально для летописи и полностью включена в ее состав.



Мы не знаем точно, как выглядела заключительная часть «Повести временных лет» второй редакции, так как в Лаврентьеомской летописи текст статьи 1110 г. искусственно оборван