Cочинение «Древнегреческая мифология.Ее отличительные черты»

Древнегреческая культура занимает особое место в том наследии, на которое опирается в своем последующем историческом развитии человеческая цивилизация в целом, в особенности культура народов Европы. Образы античной мифологии получили многочисленные воплощения и толкования в живописи Леонардо да Винчи, Боттичелли, Тициана, Рубенса, Рембрандта, А. Иванова, в скульптурах Витали, Козловского и др. Её сюжеты использовали широко многие писатели и музыканты всех времен и народов: Данте, Шекспир, Пушкин, Гайдн, Оффенбах, Стравинский. Основное внимание мы сосредоточим на культуре классической эпохи, времени наивысшего ее подъема (V-IV вв. до н. э. )На протяжении почти всей античной эпохи мифы пользовались огромной популярностью среди населения греческих городов-государств мифы были важнейшей частью того культурного наследия, которое оставили грекам их далекие предки. Как древнее, и к тому же священное предание, миф не нуждался ни в каких доказательствах и подтверждениях. В то, о чем рассказывали мифы, следовало просто верить, не требуя от рассказчика никакой аргументации.



В мифах сплошь и рядом описываются происшествия, плохо укладывающиеся в обычное человеческое сознание. Без тени сомнения авторы мифов сообщают нам о чудесных превращениях людей в животных и растения, о поединках героев с чудовищами, о путешествиях в царство мертвых и многом другом, столь же невероятном. На сцене мифического повествования постоянно появляются боги, которые вмешиваются в человеческие дела. Авторы мифов произвольно обращались с такими категориями, как время и пространство. В то же время каждый из мифов - будь то Троянский или Критский циклы, представляет собой очень ценный источник, позволяющий заглянуть в самые сокровенные и загадочные глубины духовной жизни древнего человека.