Cочинение «Древнейшие книги»

Есть книги, безусловное первенство которых никто не будет возражать. Древние, они прошли сквозь возрасты и к сегодня имеют свое влияние на жизнь людей. В первую тройку таких книг входят Веды, Библия и Коран - те три краеугольных камня мировой литературы, на которых она построила свой храм. Эти произведения ведут начало из седой давности, в глубинах которой потонули всяческие сведения об их творцах, и теперь, в ответ на вопрос, кому именно принадлежит честь их написания, создано множество легенд. Если говорить относительно содержания этих книг, то каждая из них в своей особой, присущей лишь ей форме рассказывает об устройстве мира и его движущих силы; излагает тот морально-этический кодекс, которому должны следовать народы, среди которых эти книги возникли. С уверенностью можно сказать, что среди нашего народа наибольшую популярность из вышеупомянутой тройки имеет Библия - книга, что раскрыта для всех. Все люди разные, со своими вкусами и увлечениями, которые очень часто вместо того, чтобы объединять, наоборот разъединяют людей, создавая между ними преграды. Но поднимаясь на более высокий уровень и оставляя в стороне от того, что разделяет нас, мы видим, насколько мы похожи и близки.



Ощутить это нам не в последнюю очередь поможет такая книга, как Библия. Она несет в себе сказания, суть которых является близкой и родной для всех людей. Вдобавок, ее сюжеты настолько крепко вошли в наше житие, что иногда, услышав, прочитав или увидев кое-что, мы не сразу понимаем, что эти мотивы взяты из Библии. Даже отвергнув религиозную сторону вопроса (ведь не все относят себя к христианам), нельзя не указать того, что в странах Европы, Северной и Южной Америки и в других уголках земного шара и человек, который не знаком с библейскими легендами, не может назвать себя эрудированным и просвещенным лицом. Ведь огромная часть мирового искусства неразрывно связана с Библией, ее легендами и сказаниями. К этой части принадлежат не только соборы, церкви, фрески на их стенах. Разве может человек, не знакомый с «Книгой», надлежащих образом оценить блюз?





А как еще объяснить происхождение таких афористических фраз, эпитетов, сравнений, как «Ноев ковчег», «голубь мира», «женщина Лота», «Содом и Гоморра», «блажен, кто верует», «соломонова мудрость», «змей-соблазнитель» и множества других? А в полной мере понять красоту «Давида» и « Моисея» Микеланджело, мадонн Рафаэля и Леонардо Да Винчи, фресок Джотто, Гирландайо и многих других художников разных областей и сфер, которые черпали вдохновения из вечного источника Библии? Ответом будет категоричное «нет».



Так же можно высказаться в пользу тех же Вед и Корана, которые согласно культурам, среди которых и для которых они создавались, имеют то же самое влияние на людей, как и Библия. И неважно, как именно мы относимся к ним: как к Священным писаниям и слову Божьего или просто как к Большим Книгам, которые влияют на развитие человечества. Важно то значение, которое они имеют для всех народов мира; та мудрость, которую они несут в себе; те знания, которые они раскрывают каждому, кто обратится к их страницам; важны те свет и любовь, которые миллионы людей берут из их неисчерпаемых глубин.