Cочинение «Древнейшие рукописные книги»

Письменность на восточнославянских землях существовала задолго до принятия христианства. Материалом для письма в Киевской Руси был дорогой пергамент. Рукописи разукрашивали разными орнаментами. Сшитые рукописи оправляли в книги. Это были деревянные дощечки, которые обтягивали или дорогой тканью, или пергаментом, или инкрустировали серебром или золотом.



Основой языка Киевской Руси был живой древнерусский язык.



Древнейшими рукописными памятками является «Повесть временных лет», «Киевская летопись», «Поучение Владимира Мономаха», «Слово в законе и благодати» Иллариона, а также «Слово о полке Игореве».



Следует вспомнить Нестора-летописца, выдающегося древнерусского писателя, который объединил все предыдущие летописи, отредактировал и дополнил новыми материалами о начале Руси, показал ее место в истории мира: «Сие повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве начал первые княжить и откуда Русская земля стала есть». Особенно подробно Нестор рассказывает о восточнославянских племенах, их законах и обычаях, раскрывает общерусский патриотизм в классовой борьбе. Важно то, что узнаем из «Повести временных лет» о начале славянской письменности (основоположники Кирилл и Мефодий), о заботе Ярослава Мудрого образованием, культурой, строительным делом…

Итак, эта памятка раскрывает перед нами продолжительный период истории Древней Руси.



Киевская летопись была продолжением традиций «Повести временных лет». По хронологиии были объединены в полные циклы повести и рассказы о жизни, преступлениях и смертях князей. Наверное, главное то, что народ выступает здесь могущественной патриотичной силой, определяет общественную и политическую жизни государства.



Важным явлением было появление цикла произведений под названием «Поучение» Владимира Мономаха. Детей он поучал жить по законам христианской морали: слушаться старших; заботиться о тех, кто нуждается в помощи; чтобы слово не расходилось с делами; не вести распутную жизнь; преодолевать лень, так как они губят человека; знать 5 языков. На основе собственной жизни он предостерегал детей от безрассудных поступков.



Весомый вклад в развитие ораторского искусства внес киевский митрополит Илларион своим произведением «Слово о законе и благодати». По сути это церковно-политический трактат, который был написан во время войны Руси с Византией. Автор говорит о просторе христианской веры и тем самым создает собственную патриотичную версию всемирной истории, указывая на место Руси в ней.



Конечно же, оригинальной памяткой является «Слово о полке Игореве». Это великое произведение мирового героического эпоса. Автор не известен, но это человек редчайшего поэтического таланта, так как создал шедевр о борьбе русичей с половцами. Основная идея произведения - призыв русских князей к объединению, так как только общими силами можно одолеть врага, защитив этим свою Родину.



Все эти произведения являются достойным взносом в казну мировой духовной культуры.