Cочинение «Древняя литература Китая»

Столь же важную роль играла древняя литература Китая в III—IV, VII веках. Она оказала влияние на корейскую и японскую культуру. Поэтому за индийскими памятниками древней литературы и сказками следует раздел о китайских сказках. Затем рассматриваются сказки «Тысяча и одна ночь», так как культура арабского Востока достигла своего расцвета в средние века и оказала сильнейшее воздействие на Ближний и Средний Восток, на Испанию (например, так называемый мавританский стиль в архитектуре Испании X—XII вв. ). Причем сфера влияния культуры арабов была очень широка и в литературе Востока, и в математике, и в медицине. Время ее расцвета X—XVI века.



После этого мы обращаемся к литературе Японии, которая сложилась как государство позже, к XI—XII векам, а литература ее начала формироваться в VII—VIII веках. На первых порах японская литература, философия и, вообще, культура испытывали сильное влияние китайской, до изобретения собственной письменности литературным языком был китайский. Затем дается обзор африканского народного творчества во всем его своеобразии. Такая же последовательность сохраняется и в разделе, посвященном современной литературе. Исключение составляет детская литература Китая, так как, начав развиваться после образования КНР, она была фактически уничтожена так называемой «культурной революцией» и не успела создать значительных произведений, за исключением, пожалуй, рассказов Л у Синя, которые не всегда предназначались для детей, но некоторые из них вошли в детское чтение, например «Подлинная история А-Кьго», «Моление о счастье» и другие.



Разумеется, в этом разделе автор не стремился назвать и рассмотреть все произведения даже тех стран, в которых существует разнообразная литература для детей. Были отобраны наиболее значительные произведения, сыгравшие роль в литературном процессе страны, созданные крупными писателями, поднимающими особенно важные проблемы для жизни той или другой страны этих двух континентов.



У самых различных народностей, на какой бы стадии общественного развития они ни находились, сказка всегда была источником эстетического наслаждения, нравственного поучения и воплощения социальных идеалов. Сказка осуществляла и задачи народной педагогики, внушая детям необходимые нормы отношения к жизни в забавной, а иногда и в поучительной форме. Столь же важную функцию выполняли эпические произведения. Так, в Индии из поколения в поколение, вот уже два тысячелетия, передаются эпические повествования «Рамаяна», «Махабхарата», поучительные притчи «Хитопадеша». Названные памятники живы и сегодня. Как и много веков тому назад, современный индийский ребенок знает наизусть содержание этих произведений. В автобиографических повестях индийских писателей, в рассказах о жизни современных детей мы почти всегда встретим упоминание о «Рамаяне».



В сказках и преданиях разных народов Азии и Африки явственно проступает нравственный кодекс, который характерен для тружеников, всех стран и континентов, но в то же время именно в народном творчестве ярко выражено и национальное своеобразие — в местном колорите, в языке, в способе рассказывания, в обычаях народа.



В европейской литературе особый интерес к странам Востока проявился в XIX веке, в эпоху расцвета романтизма. Восток, в том числе и Китай, в романтической литературе привлекал внимание своей экзотикой, необычностью. Главным образом подчеркивались экзотические стороны быта, внешних аксессуаров, и поэтому в передаче национальных особенностей преобладала стилизация. Подлинные черты жестокого рабовладельческого, а позже феодального гнета, сущность восточной деспотии, как правило, оставались вне сферы внимания романтиков. Но именно эпоха романтизма пробудила широкий интерес к восточной культуре.



Наиболее древним источником китайской народной поэзии является «Книга песен». В ней отражена подлинная жизнь китайского народа второго и первого тысячелетий до нашей эры, запечатлены обрядовые и трудовые песни, события народных восстаний, тяготы трудового люда. Сказки, дошедшие до нас, принадлежат к очень разным периодам истории. Одни отражают эпоху рабовладения, другие — феодальные отношения, которые сохранились в Китае вплоть до середины XX века. Китайские сказки, издающиеся для детей, в большинстве случаев пересказы или обработки. Сюжеты сказок отражают социальные отношения, феодальную иерархию, характерную для стран Востока. Чиновники, монахи, крестьяне, воины — все они занимают определенную ступень на иерархической лестнице. К самому низкому слою общества принадлежит крестьянин, но он, по утверждению народа, оказывается наиболее нужным: «Простой крестьянин всех важней — он кормит всех других людей» (сказка «Чиновник, солдат и крестьянин» в сборнике «Братья Лю»).



Китайские сказки лаконичны по форме и ёмки по содержанию. Обычно в них сосредоточена народная мудрость, которая вовсе не совпадает с принятой моралью или официальными взглядами. Так, в названной сказке, помимо того что утверждается мысль о необходимости труда, поднимаются, и проблемы искусства: спор о форме и содержании. Для официального китайского искусства в средние века чрезвычайно важна была форма. Это свидетельствовало об образованности писателя или художника. Существовали определенные каноны. Крестьянин, сочинивший стихи, нарушает форму, и поэтому его поднимают на смех. Но оказывается, что содержание важнее формы, что доказывает жена крестьянина.



Женские образы в сказках — тоже противопоставление официальным установлениям. Конфуцианская философия утверждала нормы поведения различных классовых групп, женщине, вообще, отводилась роль рабыни. Самое тяжкое обвинение для мужчины было, что он следует советам своей жены. Народная сказка, напротив, показывает женщину умной советчицей, другом, помогающим нести бремя бедности, помощницей в труде, мудрой, самоотверженной, любящей матерью, художницей («Хитроумная жена» и др. ).



Китайские сказки отличаются афористичностью, лиризмом, скрытой иронией («Ключ, которого следует бояться» в сборнике «Мудрая черепаха»), мудростью, выражающей вековой опыт народа. Помимо сборников, содержащих только китайские сказки, таких, как «Чудесный мастер», «Китайские сказки», «Братья Лю», отдельные сказки включаются в сборники сказок разных народов.

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