Cочинение «Дружба – это большая ценность»

Одной из основных духовных потребностей человека является общение. Общение с тем, кому можно доверять, кто всегда поймет и поддержит, на кого можно положиться в любой жизненной ситуации. Именно таким и должен быть настоящий друг – искренним, преданным, порядочным. В большом мире человеку трудно найти себе такого друга, но еще труднее – не потерять его из-за какой-то мелочи, не «разменять» отношения с ним. Настоящим является именно тот друг, с которым вместе прошли и радости, и печали, и который и в радостях, и в печалях остался рядом.



Хотя каждый из нас в каком-то смысле является эгоистом, настоящая дружба – это такие отношения, которые требуют преданности, а иногда даже и самопожертвования.



«Кто просит, а давать забывает, иметь только то, что имеет». (Колумбийская пословица)



В дружбе интересы товарища должны весить не менее, чем собственные, потому что именно принципы равенства и взаимоуважения, ставят людей на высшую ступень, помогают сохранить в сердце чувство бескорыстной любви к другу.



Мы просим друга прийти к нам, предлагаем свои услуги, обещаем разделить с ним стол, дом, имущество. Дело за малым – за выполнением обещанного. (Жан де Лабрюйер)



Нельзя путать искреннюю дружбу с дружескими взаимоотношениями, потому что приятелей у человека может быть множество, но настоящий друг – всегда один. У приятелей могут быть сходные интересы, общее место работы или учебы, но между ними нет настоящего духовного единения, которое делает людей одним целым (насколько это возможно). Дружба – это тонкая и хрупкая вещь, и, найдя в грязи этот «бриллиант дорогой», нужно приложить максимум усилий для того, чтобы он не потерял своего блеска. Так, близкие отношения требуют отказа от лжи, фальши, недоверия.



Не доверять другу более позорно, чем быть им обманутым. (Ф. де Ларошфуко)



Для каждого человека одним из самых тяжелых испытаний является одиночество. Недаром же людей, приговоренных к смертной казни, издавна наказывали заключением в одиночной камере. Человек – это общественное существо, и оно нуждается в обществе. В литературе существует множество примеров того, как тяжело человек переживает одиночество. Например, граф Монте-Кристо из одноименного романа А. Дюма или Робинзон Крузо Д. Дефо. Оба героя были обречены на неопределенный срок быть наедине с самим собой, и настоящим подарком небес считали своих верных друзей, которых наконец встретили – аббата Фариа и Пятницу.



Но не будет лишь попыткой бегства от одиночества попытки во всех человеку найти друга? Ведь нужно помнить, что настоящая дружба испытывается годами общения и сложными ситуациями, из которых оба выходят с достоинством. Поэтому не стоит полагаться на человека, которого знаешь не так давно и отношения с которым базируются только на предположении, что он является достойным.



Не так те враги,



Как добрые люди



- И обворуют жалея,



Плача осудят…



И на том свете, добряка,



Тебя не позабудут.



(Т. Шевченко)



Следовательно, нужно с осторожностью относиться к потенциальным друзьям, но, найдя близкого человека, стоит приложить усилия для того, чтобы не потерять его. И для этого существует только один путь: чтобы иметь верного друга, нужно самому быть верным другом