Cочинение «Дружная семья – крепкая страна»

Семья – это частичка общества, которая объединяет родных людей в единое целое, делает их связи неразрывными. Можно иметь много знакомых и друзей, но только семья дает нам ощущение защищенности и потребности на всю жизнь, делает нас счастливыми и уверенными в будущем.



Украина знала времена, когда семьи были большими, и три-четыре поколения жили под одной крышей, вместе работали, каждый вносил свою дольку в благосостояние семьи и мог рассчитывать на помощь другого. Примером таких отношений может быть семья Сирков – героев романа Ивана Багряного «Тигроловы». Переселенцы из Украины приехали с суровых краев в конце XIX столетия. Их семья насчитывала свыше пятидесяти человек. Одна семья – это целое село. Жили дружно и весело, счастливее, чем на родной земле. Много таких семей принял Зеленый Клин. Они вынуждены были покинуть Украину, и родина обеднела на тысячи своих наилучших сынов и дочерей, которые были солью родной земли. История знает немало примеров, когда крепкие родственные отношения объединяли семью делали ее сильной. Вспомним братскую любовь и уважение князей Галицко-Волынского княжества. Родной брать Данил и Василько не боролись за власть, объединяли Галицию и Волынь в одно государство, помогали друг другу в борьбе с врагами, что уберегло княжество от полного разорения во время монголо-татарского нашествия.



Дружная семья делает человека счастливее и более сильным. Чем больше будет таких семей – тем более сильной будет страна.