Cочинение « Друзья познаются в беде»

О дружбе сложено немало песен, стихов и легенд. У каждого человека есть друзья, и только благодаря дружбе человек может проявить лучшие черты свого характера. . .



«Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. . . » — помните эти замечательные слова из песни Владимира Высоцкого? Автор очень точно подметил ситуацию, когда некто «оказывается вдруг» другом. Но как понять, что человек, будто бы живущий твоими интересами, действительно готов пойти за тебя, что называется, в огонь и в воду?



На самом деле, ситуации, в которых друг спасает друга от верной смерти, случаются редко. А вот разные досадные мелочи приключаются часто, и именно в этих мелочах проявляются истинные человеческие отношения. К примеру, на улице скверная погода, вы простужены и лежите в постели, а аспирина у вас нет. Можно дождаться, пока вернется с работы мама или папа. Можно победить себя и, несмотря на жар, сходить в аптеку самому. А можно позвонить другу, который живет в соседнем доме и попросить его купить аспирин. Настоящий друг не откажет в такой мелочи, и вы получите свое лекарство вовремя.



Приведем другой пример. Друг срочно нуждается в вашем присутствии, а вы в это время смотрите интересную телепрограмму. Как поступить? Разумеется, поторопиться к другу! Но всегда ли мы поступаем именно так? Не случается ли нам отказать в помощи даже самому закадычному другу? Если в подобной ситуации вы предпочли смотреть телевизор, то это значит, что самое простое испытание на дружбу вами не пройдено.



«Друзья познаются в беде» — эту поговорку знают все. Но немногим известно, что гораздо надежнее друзья познаются в радости. Если вы достигли большого успеха в каком-либо деле, то многие станут вам завидовать, и только настоящий друг просто порадуется вместе с вами.



Дружба — очень сложное чувство. К нему примешиваются самые разные оттенки: уважение, любовь, заискивание, покровительство и так далее. Не существует, так сказать, «дружбы в чистом виде». И это, наверное, хорошо.



Вступая в дружеские отношения с другим человеком, мы учимся хранить верность данному слову, избавляемся от эгоизма, начинаем сочувствовать чужому горю и радоваться чужой радости.



Так мы становимся лучше, чище, добрее, а наш характер — цельнее, глубже, наконец, взрослее. Не станем забывать и о том, что дружба учит проницательности — умению видеть истинную суть человека.



А когда приходит беда, нам не нужно ее бояться — дружба побеждает беду, ведь она сильнее всего на свете