Cочинение «Духовность в поэзиях о родственных отношениях »

Самое дорогое, что есть у каждого из нас, - это семья. А наилучшие, самые родные люди - родители. Даже вырастая, взрослому сыну или дочери так хочется родительской теплоты, материнской ласки. Чрезвычайно заботливо, трогательно, с трепетной осторожностью изображает родственные чувства в своих стихотворениях Станислав Чернилевский. Искренней, неподдельной любовью к матери, к родительскому дому пронизано произведение «Теплота родственного интима». Лирический герой уже вырос, но его чувство к наиболее дорогому человеку все такие же сильно. Это безусловная любовь, настоящий душевный покой. Так бывает только дома. Поэтому даже взрослым хотя на минутку хочется ощутить себя маленькими, защищенными мамой. Ее заботливые руки утром разведут в печи огонь и веревочкой дыма привяжут дом к небесам. Мать нежно закутает одеялом плечи, не будет задавать бессмысленных вопросов, так как она знает даже больше, чем сам сын. Только мать имеет особый дар - ощущать свой ребенка. Такая тесная духовная связь, настоящая искренность, понимание без слов присуща родственным отношениям.



И и горечь, и изжога, которые были на сердце взрослого мужчины, постепенно исчезают, будто рассеиваются. Мамина любовь создает чудо. Из стихотворения понятно, что уважительное отношение к родителей, искренние чувства - это и опора, тот жизненный стрежень, который спасает нас от душевной боли не только в детстве, а и во взрослом возрасте.



Дети вырастают, сами становятся родителями, а их родители становятся бабушками и дедушками. И заботы наших родителей теперь хватает и на внуков. О важности непрерывности поколений, уважении к бабушкам и дедушкам, памяти о них ведется речь в стихотворении «Забыла внучка у бабы черевички». Мать стала бабой, к ней в гости в село приезжает гостить внучка, и когда лето «перекатывается за село» и осень тихонько опускает «ореховый листок перед окном», приходит пора бабушки прощаться с внучкой. Нелегким для бабушки выдается то прощание, так как годы идут, и каждый из них, может, приближает бабушку к расставанию с детьми и внуками. В детстве мы не задумываемся, насколько родная бабушка; часто, не дослушав, бежим на двор гулять; и лишь повзрослев, начинаем понимать, как много могла бы она нам рассказать, сколько всего мы не успели сделать, как, оказывается, мало внимания уделяли. Так и в стихотворении: смешливая внучка брызнула детским смехом, махнула ручонкой на прощание, а «бабка все стояла на дороге, платочком утирая слезы».

Бабушка осталась одна до следующего лета, а с ней воспоминания, отголоски детского смеха и внучкины башмачки, забытые в селе. Нежно понесла их бабушка к старому дому, чтобы потрогать перед сном рукой, чтобы снова увидеть дорогую внучку. Старенькая приходит домой и даже не включает свет, а, потрогав башмачки, ложится спать. Неизвестно, или успеет еще бабушка увидеть и полюбоваться своей внучкой, или не будет к кому следующим летом приезжать малой, ведь к бабушке незаметно подкралась осень жизни - старость. Такой философский подтекст произведения заставляет нас задуматься над важностью ценить родственные отношения, уделять больше внимания родителям и бабушкам, ведь им это очень нужно.



Тонким лиризмом, тихой грустью пронизаны стихи о семье С. Чернилевского. Художник чрезвычайно нежно сумел передать горечь и печаль расставания родителей с родными детьми и внуками.